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Skoda Felicia отмечает 25-летний юбилей

17.10.2019 11:58 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

17 октября 1994 года на заводе Skoda в Млада-Болеславе началось производство модели Felicia — преемника Favorit и первого автомобиля чешской марки, разработанного в составе концерна Volkswagen Group.


Название модели стало отсылкой к кабриолету, который компания выпускала в конце 50-х и начале 60-х гг., а также к латинскому слову felicitas («удача, успех»). Пятидверный хэтчбек был на 40 мм длиннее и на 15 мм шире модели Favorit, а объем багажника увеличился на 21 л. Производство и сборка новой модели отвечали жестким международным стандартам качества, о чем свидетельствовал сертификат ISO 9002. Базовым двигателем для Felicia стал четырехцилиндровый бензиновый агрегат объемом 1,3 л с отдачей 54 л.с. и 68 л.с. В 1995 году линейку пополнили бензиновый двигатель с распределенным впрыском топлива 1.6 MPI мощностью 75 л.с. и дизельный объемом 1,9 л (64 л.с.).


В 1995 году семейство Felicia пополнилось универсалом Combi, а в августе того же года с конвейера завода в Квасинах сошли фургон Felicia Vanplus и версия Pickup, на основе которой было выпущено около 4 тысяч автомобилей для активного отдыха Felicia Fun.

В феврале 1998 года Felicia была обновлена в духе представленной ранее Octavia — автомобиль получил новые фары и решетку радиатора. В июне 2001 года Felicia была снята с производства — к тому моменту общий тираж семейства составил 1 401 489 автомобилей, выпущенных на заводах в Млада-Болеславе, Квасинах и Врхлаби. Прямой наследницей модели стала представленная в 1999 году Fabia.

Напомним, что еще летом 2017 года появились слухи о возможном возрождении Felicia, причем в виде электромобиля. Впрочем, с тех пор никакой новой информации об этом проекте Skoda так и не появилось.

 
 
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17 октября 1994 года на заводе Skoda в Млада-Болеславе началось производство Felicia - первого автомобиля чешской марки, разработанного в составе концерна Volkswagen.
 
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