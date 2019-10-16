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С понедельника на 4 дня отменяются рейсы некоторых поездов по маршруту Солигорск-Слуцк
17.10.2019 — Разное | Слуцк Город
Источник материала: Слуцк Город
Изменения в расписании железнодорожного транспорта в связи с ремонтными работами будут действовать на следующей неделе.
21, 22, 23, 24 октября поезда региональных линий эконом-класса отменяются на участке "Слуцк - Солигорск - Слуцк":
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Изменения в расписании железнодорожного транспорта в связи с ремонтными работами будут действовать на следующей неделе. Отменяются некоторые поезда на участке...
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