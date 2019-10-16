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С понедельника на 4 дня отменяются рейсы некоторых поездов по маршруту Солигорск-Слуцк

17.10.2019 — Разное | Слуцк Город  
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Источник материала: Слуцк Город

С понедельника на 4 дня отменяются рейсы некоторых поездов по маршруту Солигорск-Слуцк

Изменения в расписании железнодорожного транспорта в связи с ремонтными работами будут действовать на следующей неделе.

21, 22, 23, 24 октября поезда региональных линий эконом-класса отменяются на участке "Слуцк - Солигорск - Слуцк":

  • №6521 сообщением Слуцк-Солигорск (отправление от ст. "Слуцк" в 6:00 и прибытием на ст. "Солигорск" в 6:51)
  • №6522 сообщением Солигорск-Осиповичи (отправление со ст. "Солигорск" в 7:12 и прибытием на ст. ь"Осиповичи" в 10:43)


Электронный Солигорск

 
 
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Изменения в расписании железнодорожного транспорта в связи с ремонтными работами будут действовать на следующей неделе. Отменяются некоторые поезда на участке...
 
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