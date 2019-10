Гол дня. Футболист забил головой со своей половины поля

Источник материала: Tut.by

В матче Северной Премьер-лиги (седьмой дивизион Англии) между «Басфорд Юнайтед» и «Юнайтед оф Манчестер» был забит очень курьезный гол, пишет eurosport.

На 62-й минуте при счете 1:1 игрок обороны манкунианцев выносил мяч со своей трети. На подачу к центральной линии выдвинулся защитник «Басфорда» Стефан Галински. Он опередил соперника и пробил головой в сторону чужих ворот.

Мяч полетел к штрафной площади «Манчестера». Голкипер гостей выбежал, чтобы забрать его, не рассчитал расстояние, и увидел лишь, как мяч перелетел его.

For everyone who wanted proof that it happened, here is Stef Galinski’s headed goal from inside his own half.