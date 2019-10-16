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Гол дня. Футболист забил головой со своей половины поля
Источник материала: Tut.by
В матче Северной Премьер-лиги (седьмой дивизион Англии) между «Басфорд Юнайтед» и «Юнайтед оф Манчестер» был забит очень курьезный гол, пишет eurosport.
На 62-й минуте при счете 1:1 игрок обороны манкунианцев выносил мяч со своей трети. На подачу к центральной линии выдвинулся защитник «Басфорда» Стефан Галински. Он опередил соперника и пробил головой в сторону чужих ворот.
Мяч полетел к штрафной площади «Манчестера». Голкипер гостей выбежал, чтобы забрать его, не рассчитал расстояние, и увидел лишь, как мяч перелетел его.
Гол Стефана вывел «Басфорд Юнайтед» вперед, потом клуб забил еще и победил «Юнайтед оф Манчестер» со счетом 3:1.
Отметим, что «Юнайтед оф Манчестер» — клуб, основанный в 2005 году болельщиками «МЮ», недовольными покупкой команды американцем Малькольмом Глейзером.
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Это произошло в матче Северной Премьер-лиги (седьмой дивизион Англии) между «Басфорд Юнайтед» и «Юнайтед оф Манчестер».
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