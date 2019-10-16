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Легенды Лошицкой усадьбы: «Если она приближается к вам, значит, ваша любовь искренняя и стоит как можно быстрее пожениться»
Источник материала: СТВ
О легендах и призраках Лошицкой усадьбы – в программе «Минск и минчане». Предыстория знаменитой легенды о «даме в белом» уходит своими корнями в те времена, когда виновницы городской молвы еще не было вовсе.
Всё закрутилось вокруг незамысловатого имения, которое позже окрестили Лошицкой усадьбой. Этот уникальный для Беларуси памятник архитектуры сохранился с 16-го века. В разные времена им владели такие знаменитые люди, как князья Толочинские, Тышкевичи и Друцкие-Горские.
В 1884 году имение выкупит Евстафий Любанский, крупный заводовладелец, с которого и начнётся легендарное преображение не только жилой постройки, но и всего парка. Свою ауру создаст красивая, но трагичная история любви.
Будучи неприлично богатым, состоявшимся в жизни мужчиной, Евстафий Любанский встречает на жизненном пути свои горе и радость – молодую красавицу Ядвигу Кеневич. Беззаботная двадцатилетняя девушка принимается крутить с Любанским интрижку. У ветреной особы свои условия: если возлюбленный превратит Лошицкую усадьбу в центр светской жизни, а вокруг высадит деревья разных видов – так тому и быть, пойдёт с ним под венец.
Буквально потеряв голову от чувств, Любанский отправляется достраивать неприметную усадьбу, попутно засаживая окрестности диковинными для белорусских реалий деревьями. В обновлённом имении каждая комната была выполнена в разных стилях.
Рассказывали, что больше всего заводовладелец любил свой кабинет.
В нём он мог сидеть часами, занимаясь визированием важных бумаг. Отдельной исторической ценностью стала кафельная печь в кабинете, которая впоследствии притягивала взгляды десятков оценщиков.
Разобравшись с благоустройством дома, Любанский решает окончательно покорить сердце Ядвиги и разбить парк по французскому образцу: для каждого вида растений отводилась своя полянка. Переместившись в настоящее, можно своими глазами увидеть различную экзотику, нехарактерную для наших земель. Лиственница, сосна – горная и крымская, различные виды пихты – сибирская и европейская, американская берёза, серебристый клен и маньчжурский орех были лично привезены Евстафием для любимой из разных уголков мира.
Долгое время усадьба Любанских, как и обещалось Ядвиге, была центром культурной жизни Минска с помпезными вечерами и приглашенной творческой элитой, счастье омрачало лишь одно: отсутствие детей. Как молодожены ни пытались, стать родителями им было не суждено.
Во время очередного светского приёма Ядвига вспомнит все былые недомолвки с супругом, и, выйдя погулять, не вернется. Наутро следующего дня хозяйку усадьбы нашли мёртвой.
Недалеко от места гибели возлюбленной Евстафий, в память о горестной утрате, посадит маньчжурские абрикосы, которые и станут укрытием для призрака Ядвиги Любанской.
Алексей Красников:
С тех пор знаменитая усадьба стала пустовать, а шумные приёмы сменились гробовой тишиной и вековым слоем пыли. Не выдержав давления пустых стен и язвительных обсуждений местного бомонда, в 1912 году Евстафий уедет на Кавказ, где скоропостижно скончается от сердечных ран.
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Легенды Лошицкой усадьбы: «Если она приближается к вам, значит, ваша любовь искренняя и стоит как можно быстрее пожениться»
О легендах и призраках Лошицкой усадьбы – в программе «Минск и минчане». Предыстория знаменитой легенды о «даме в белом» уходит своими корнями в те времена, когда...
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