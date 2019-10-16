|
Взял и проглотил. В Верхнедвинске мужчина подозревается в краже кольца
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. В Верхнедвинске мужчина украл кольцо и проглотил его.
Как
Заметив пропажу, девушка обратилась за помощью к милиционерам и сказала, что подозревает своего знакомого.
Мужчина был задержан в Полоцке. В ходе разговора с правоохранителями задержанный отрицал свою причастность. Однако флюорография показала, что похищенное кольцо находится в желудке гражданина.
Возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Мужчине было предъявлено обвинение, он содержится под стражей.
Кольцо осмотрено и направлено на экспертизу. Фигурант дал признательные показания. Расследование продолжается.
Месяцем ранее сообщалось, что в Минске мужчина подозревался в краже денег у соседа.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Беларуси. В Верхнедвинске мужчина украл кольцо и проглотил его. Как сообщает Следственный комитет, 38-летний мужчина гостил у своей знакомой в...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)