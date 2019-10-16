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Почему «Девочка с зонтиком» на сутки покидала Михайловский сквер?
Источник материала: СТВ
«Девочка с зонтиком» на сутки покидала Михайловский сквер. Скульптура настолько полюбилась минчанам, что её пропажа сразу вызвала много вопросов, сообщили в программе
Оказалось, что архитектурная композиция, созданная знаменитым Владимиром Жбановым, находилась на реставрации.
Появилась она здесь еще в 2000 году, и за почти 20 лет утратила былой лоск.
Обновлённая девочка с зонтиком будет стоять на постаменте.
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«Девочка с зонтиком» на сутки покидала Михайловский сквер. Скульптура настолько полюбилась минчанам, что её пропажа сразу вызвала много вопросов, сообщили в...
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