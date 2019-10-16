ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Почему «Девочка с зонтиком» на сутки покидала Михайловский сквер?

17.10.2019 11:34 — Разное | СТВ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: СТВ

«Девочка с зонтиком» на сутки покидала Михайловский сквер. Скульптура настолько полюбилась минчанам, что её пропажа сразу вызвала много вопросов, сообщили в программе «Большой город».

Почему «Девочка с зонтиком» на сутки покидала Михайловский сквер?

Оказалось, что архитектурная композиция, созданная знаменитым Владимиром Жбановым, находилась на реставрации.

Почему «Девочка с зонтиком» на сутки покидала Михайловский сквер?

Появилась она здесь еще в 2000 году, и за почти 20 лет утратила былой лоск.

Почему «Девочка с зонтиком» на сутки покидала Михайловский сквер?

Почему «Девочка с зонтиком» на сутки покидала Михайловский сквер?

Обновлённая девочка с зонтиком будет стоять на постаменте.

Почему «Девочка с зонтиком» на сутки покидала Михайловский сквер?

Почему «Девочка с зонтиком» на сутки покидала Михайловский сквер?

Люди в материале: нет
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
«Девочка с зонтиком» на сутки покидала Михайловский сквер. Скульптура настолько полюбилась минчанам, что её пропажа сразу вызвала много вопросов, сообщили в...
 
Новости дня
Новости разные
 
Где служат айтишники в погонах? Анонс специального репортажа на СТВ
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

16.10.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
17.10.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Радзiма
Горецкий вестник
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2019 21.by
Яндекс.Метрика