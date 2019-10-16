ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Где служат айтишники в погонах? Анонс специального репортажа на СТВ

17.10.2019 11:32 — Разное | СТВ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: СТВ

Итоги учений «Щит Союза-2019» подвели в 120-й отдельной механизированной бригаде

﻿

Новости Беларуси. С успешным выполнением задач гвардейцев поздравил председатель Совета Республики Национального собрания Михаил Мясникович, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Где служат айтишники в погонах? Анонс специального репортажа на СТВ

Михаил Мясникович, председатель Совета Республики Национального собрания Беларуси:
Те решения, которые приняты в последнее время главой государства о создании дополнительных мотивационных механизмов для молодых людей, которые отслужили срочную службу, – это и по стажу вопросы, и по поступлению в учебные заведения. И это правильно, потому что пусть и в мирное время, но все равно молодой человек выполнил свой гражданский долг, и в этой ситуации государство эквивалентно имеет право и поощрить этого человека.

Где служат айтишники в погонах? Анонс специального репортажа на СТВ

Ян Войтеховский, стрелок-зенитчик:
Учения  «Щит Союза – 2019» для меня оказалось невероятным опытом, который я никогда не забуду. Это серьезный отрывок в моей жизни. Эмоции, которые я там получил, я буду еще долго рассказывать родителям, своим детям, возможно, в дальнейшем, друзьям.

Где служат айтишники в погонах? Анонс специального репортажа на СТВ

Учения «Щит Союза-2019» проводили в сентябре 2019 года в России. Боевые действия военные вели в течение шести суток. Все запланированные задачи, как они сами отметили, выполнили до запятой. Учения масштабные, проходят раз в два года. Как правило, в них задействуют до 12 тысяч человек и тысячи танков и самолетов.

Где служат айтишники в погонах? Анонс специального репортажа на СТВ

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Итоги учений «Щит Союза-2019» подвели в 120-й отдельной механизированной бригаде window.Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 239538, containerId: 'adfox_156086462455656153', params: { p1:...
 
Новости дня
Новости разные
 
Тест: какая вы российская суперзвезда?
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

16.10.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
17.10.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Радзiма
Горецкий вестник
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2019 21.by
Яндекс.Метрика