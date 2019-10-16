Крупнейшая авиакомпания Швейцарии приостановила полеты самолётов Airbus А220

Источник материала: СТВ

Новости Швейцарии. На такой шаг перевозчик пошел после того, как во время выполнения одного из рейсов у лайнера возникли проблемы с двигателем, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.





Дело в том, что этот случай стал третьим за последние месяцы, и поэтому в целях безопасности компания начала комплексную проверку всех своих самолетов. Уже отменены около 100 рейсов.



