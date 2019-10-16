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Крупнейшая авиакомпания Швейцарии приостановила полеты самолётов Airbus А220

17.10.2019 11:24 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Швейцарии. На такой шаг перевозчик пошел после того, как во время выполнения одного из рейсов у лайнера возникли проблемы с двигателем, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Крупнейшая авиакомпания Швейцарии приостановила полеты самолётов Airbus А220

Дело в том, что этот случай стал третьим за последние месяцы, и поэтому в целях безопасности компания начала комплексную проверку всех своих самолетов. Уже отменены около 100 рейсов.

Крупнейшая авиакомпания Швейцарии приостановила полеты самолётов Airbus А220

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Новости Швейцарии. На такой шаг перевозчик пошел после того, как во время выполнения одного из рейсов у лайнера возникли проблемы с двигателем, сообщили в...
 
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