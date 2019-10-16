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Испания направит дополнительные группы спецназовцев в Каталонию

17.10.2019 11:22 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Испании. Это будет сделано из-за того, что митинги там не прекращаются с начала недели, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Испания направит дополнительные группы спецназовцев в Каталонию

К слову, в регионе уже находятся порядка 2000 правоохранителей. Полицейские охраняют государственные органы власти, казначейства, важные объекты инфраструктуры связи и энергоснабжения. Минувшей ночью в ходе столкновений с полицией пострадали более полусотни человек. Число получивших травмы за все время протестов превысило две сотни. Около 70 из них – стражи порядка.

Испания направит дополнительные группы спецназовцев в Каталонию

Манифестации начались в стране после того, как Верховный суд приговорил к тюремному заключению девять политиков и общественных деятелей за попытку в 2017 году отделить Каталонию от Испании.

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Новости Испании. Это будет сделано из-за того, что митинги там не прекращаются с начала недели, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
 
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