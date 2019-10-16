Дженнифер Энистон создала аккаунт в Instagram и установила новый рекорд

Источник материала: СТВ

Новости США. Дженнифер Энистон создала аккаунт в Instagram и за день набрала более 11 миллионов подписчиков.

Первой публикацией американской актрисы стало воссоединение друзей из популярного сериала «Друзья». За сутки фотография получила более 12 миллионов «нравится».



Фото: instagram.com/jenniferaniston

Разместив вторую публикацию, Дженнифер извинилась, что из-за неё возникли сбои в работе Instagram и поблагодарила всех за тёплый приём.

Теперь Энистон является рекордсменкой по скорости прироста подписчиков, об этом сообщает Harper's Bazaar.

Ранее рекорд принадлежал принцу Гарри и Меган Маркл, на страничку которых подписался миллион человек за 5 часов и 45 минут. Дженнифер набрала миллион «фолловеров» за 5 часов и 16 минут.

Кстати, несколько месяцев назад мы решили вспомнить, как менялась Дженнифер Энистон за время своей карьеры.