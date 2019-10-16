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Дженнифер Энистон создала аккаунт в Instagram и установила новый рекорд

17.10.2019 11:20 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости США. Дженнифер Энистон создала аккаунт в Instagram и за день набрала более 11 миллионов подписчиков. 

Первой публикацией американской актрисы стало воссоединение друзей из популярного сериала «Друзья». За сутки фотография получила более 12 миллионов «нравится». 

Дженнифер Энистон создала аккаунт в Instagram и установила новый рекорд
Фото: instagram.com/jenniferaniston 

Разместив вторую публикацию, Дженнифер извинилась, что из-за неё возникли сбои в работе Instagram и поблагодарила всех за тёплый приём. 

Теперь Энистон является рекордсменкой по скорости прироста подписчиков, об этом сообщает Harper's Bazaar. 

Ранее рекорд принадлежал принцу Гарри и Меган Маркл, на страничку которых подписался миллион человек за 5 часов и 45 минут. Дженнифер набрала миллион «фолловеров» за 5 часов и 16 минут. 

Кстати, несколько месяцев назад мы решили вспомнить, как менялась Дженнифер Энистон за время своей карьеры. 

Взглянуть на её фотографии с 1995 по 2018 года можно здесь

Люди в материале: Дженнифер Энистон, Принц Гарри, Меган Маркл
 
 
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Новости США. Дженнифер Энистон создала аккаунт в Instagram и за день набрала более 11 миллионов подписчиков.  Первой публикацией американской актрисы стало...
 
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