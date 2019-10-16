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Двухдневный саммит Евросоюза 17 октября открывается в Брюсселе
Источник материала: СТВ
Новости мира. Двухдневный саммит Евросоюза откроется сегодня в Брюсселе. В повестке дня – военная операция Турции в Сирии, перспективы вступления в ЕС Албании и Северной Македонии, а также Brexit, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
К слову, 16 октября должны были быть завершены все переговоры по условиям выхода Великобритании из ЕС, однако соглашение так и не удалось согласовать. Стороны утверждают, что документ практически готов, но к окончательному решению прийти пока не удалось.
Если до субботы британский парламент не одобрит какое-либо соглашение, премьер-министр Борис Джонсон обязан будет просить у Брюсселя очередную отсрочку.
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Новости мира. Двухдневный саммит Евросоюза откроется сегодня в Брюсселе. В повестке дня – военная операция Турции в Сирии, перспективы вступления в ЕС Албании и...
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