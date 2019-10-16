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«В среднем по стране - 18 рублей, в Минске - 116». Налоговики - про налоги на землю и недвижимость
Источник материала: Tut.by
До 15 ноября белорусам нужно заплатить земельный налог и налог на недвижимость. В этом году средняя сумма налога на недвижимость составляет 40 рублей на одного плательщика, земельного налога — 18 рублей, рассказали в Министерстве по налогам и сборам.
Сейчас в стране на учете стоит почти 3 миллионов человек, которые владеют либо пользуются объектами недвижимости. При этом чуть меньше половины из них имеют право на льготу, поэтому налоги им не начисляются.
— Основная категория граждан, имеющих льготу, — это пенсионеры по возрасту, — рассказал начальник главного управления налогообложения физических лиц Министерства по налогам и сборам Михаил Рассолько. — Отдельная категория — это инвалиды I или II группы, многодетные семьи, несовершеннолетние дети, граждане, признанные недееспособными. Но в отношении отдельных объектов есть особенность. Так, жилые дома, принадлежащие этим гражданам, освобождаются от налога на недвижимость и земельные участки только в том случае, если в этих домах не прописаны трудоспособные граждане. Поэтому если с пенсионером прописаны его трудоспособные дети, в этом случае гражданин будет обязан уплачивать налоги.
В этом году сумма исчисленных платежей по этим налогам составила 133 миллиона рублей. Но за вычетом льготников к уплате предъявлено только 58 миллионов.
— Налог на недвижимость в среднем по республике составил 40 рублей на одного плательщика, в Минске — 65 рублей. Размеры земельного налога в среднем по республике — 18 рублей, в Минске — 116 рублей. Как видите, разница значительная. Но земельный налог рассчитывается из кадастровой стоимости земли, а в Минске она высокая, — пояснил Михаил Рассолько.
При этом в отдельных ситуациях суммы налогов могут быть значительно выше средних.
— Бывал у нас и 600 рублей налог на недвижимость. В Минске земельный налог может быть и 200 рублей. Это зависит от площади и местонахождения земельного участка, а в Минске достаточно много частного сектора, который находится практически в центре города, — прокомментировал Михаил Рассоько.
В министерстве также обращают внимание, что получить извещение на уплату налога можно не только по почте, но и в личном кабинете на портале МНС. В этом году по почте было разослано 1,5 миллиона извещений, а через личный кабинет — 175 тысяч.
— Количество таких извещений ежегодно растет значительными темпами. Мы проводим с гражданами разъяснительную работу по возможности получения таких извещений. Зарегистрировавшись в личном кабинете, можно получить различные услуги от налоговых органов. Находясь в любой точке земного шара, посмотреть сумму налога, который подлежит к уплате, свои платежи. Это мировая тенденция — максимально доступные дистанционные отношения с налоговыми органами, — сообщил Михаил Рассолько.
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Дедлайн по уплате - 15 ноября.
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