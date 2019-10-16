ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

«Такси иногда обходится дешевле, чем маршрутка и даже автобус». Почему в Гродно бастовали таксисты

17.10.2019 12:32 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

В Гродно рано утром, 17 октября, бастовали таксисты. Около 30 машин приехало на стоянку около гипермаркета «Корона». Водители не принимали заказы. Во время импровизированного протеста они говорили, что недовольны низкими тарифами, плохими условиями работы и мизерными зарплатами, поэтому ждут поднятия тарифов и урегулирования рынка перевозок, сообщает Блог Гродно s13.ru.


Фото: s13.ru

— Все новые агрегаторы, которые пришли на рынок — «Яндекс», «Максим», в частности, — сначала предлагали неплохие условия для водителей, потом становилось хуже и хуже. Изначально минимальный заказ для водителя был 3,5 рубля, то есть, если стоимость заказа была меньше, Яндекс доплачивал. Сейчас вообще убрали все доплаты — и стало невыгодно возить, — рассказывает водитель Сергей.

Мужчина пришел в службу такси в январе этого года. И все это время, говорит, работать приходится в таких условиях.


Фото: s13.ru

—  Чтобы выживать, нужно работать по 16 часов в сутки. Если работаешь на «зарплатной» машине, то за 12 часов можно заработать рублей 25. У кого машина своя, то получше, — говорит о своей работе Сергей. —  Но не стоит забывать, что если регистрировать машину именно в качестве такси, заработок снижается, отсюда и куча «серых» таксистов. А если это аренда, то ребята ездят и по 16 часов — только чтобы не «попасть» на деньги и что-то привезти домой.

Поездка на такси сегодня стала более чем доступной. Расстояние до 4 километров можно проехать за 2.5 рубля. Если ехать семьей из 4 человек — это дешевле, чем на маршрутном такси и даже на автобусе.


Фото: s13.ru

Фото: s13.ru

— Агрегаторы вытеснили всех, и теперь люди работают буквально за хлеб, а они — «Яндекс», «Максим» — стали монополистами на рынке. Вот и хотим, чтобы нас услышали, — объясняет позицию таксистов Сергей. — От забастовки ждем поднятия тарифов, чтобы об этом заговорили, в том числе и на государственном уровне. Пора или возвращать лицензии, или как-то регулировать рынок немного.

Читайте также

 
Теги: Гродно
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Около 30 машин приехало на стоянку около гипермаркета «Корона». Водители не принимали заказы.
 
Новости дня
Новости разные
 
Легенды Лошицкой усадьбы: «Если она приближается к вам, значит, ваша любовь искренняя и стоит как можно быстрее пожениться»
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

16.10.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
17.10.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Радзiма
Горецкий вестник
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2019 21.by
Яндекс.Метрика