«Такси иногда обходится дешевле, чем маршрутка и даже автобус». Почему в Гродно бастовали таксисты

Источник материала: Tut.by

В Гродно рано утром, 17 октября, бастовали таксисты. Около 30 машин приехало на стоянку около гипермаркета «Корона». Водители не принимали заказы. Во время импровизированного протеста они говорили, что недовольны низкими тарифами, плохими условиями работы и мизерными зарплатами, поэтому ждут поднятия тарифов и урегулирования рынка перевозок, сообщает Блог Гродно s13.ru.



Фото: s13.ru

— Все новые агрегаторы, которые пришли на рынок — «Яндекс», «Максим», в частности, — сначала предлагали неплохие условия для водителей, потом становилось хуже и хуже. Изначально минимальный заказ для водителя был 3,5 рубля, то есть, если стоимость заказа была меньше, Яндекс доплачивал. Сейчас вообще убрали все доплаты — и стало невыгодно возить, — рассказывает водитель Сергей.

Мужчина пришел в службу такси в январе этого года. И все это время, говорит, работать приходится в таких условиях.



Фото: s13.ru

— Чтобы выживать, нужно работать по 16 часов в сутки. Если работаешь на «зарплатной» машине, то за 12 часов можно заработать рублей 25. У кого машина своя, то получше, — говорит о своей работе Сергей. — Но не стоит забывать, что если регистрировать машину именно в качестве такси, заработок снижается, отсюда и куча «серых» таксистов. А если это аренда, то ребята ездят и по 16 часов — только чтобы не «попасть» на деньги и что-то привезти домой.

Поездка на такси сегодня стала более чем доступной. Расстояние до 4 километров можно проехать за 2.5 рубля. Если ехать семьей из 4 человек — это дешевле, чем на маршрутном такси и даже на автобусе.



Фото: s13.ru



Фото: s13.ru

— Агрегаторы вытеснили всех, и теперь люди работают буквально за хлеб, а они — «Яндекс», «Максим» — стали монополистами на рынке. Вот и хотим, чтобы нас услышали, — объясняет позицию таксистов Сергей. — От забастовки ждем поднятия тарифов, чтобы об этом заговорили, в том числе и на государственном уровне. Пора или возвращать лицензии, или как-то регулировать рынок немного.