Автобусному парку № 4 г. Волковыска срочно требуются:

- кондуктор (автобуса)

- мойщик–уборщик подвижного состава

- слесарь по ремонту автомобилей

Телефоны для справок:

8 (01512) 4-50-32 начальник колонны

8 (01512) 4-47-37 отдел кадров