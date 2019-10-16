Автобусному парку № 4 г. Волковыска срочно требуются:
- кондуктор (автобуса)
- мойщик–уборщик подвижного состава
- слесарь по ремонту автомобилей
Телефоны для справок:
8 (01512) 4-50-32 начальник колонны
8 (01512) 4-47-37 отдел кадров
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Автобусный парк № 4 приглашает на работу
17.10.2019 — Разное | Новости Волковыска
Источник материала: Новости Волковыска
Автобусному парку № 4 г. Волковыска срочно требуются:
- кондуктор (автобуса)
- мойщик–уборщик подвижного состава
- слесарь по ремонту автомобилей
Телефоны для справок:
8 (01512) 4-50-32 начальник колонны
8 (01512) 4-47-37 отдел кадров
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Автобусному парку № 4 г. Волковыска срочно требуются: - кондуктор (автобуса) - мойщик–уборщик подвижного состава - слесарь...
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