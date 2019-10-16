Источник материала: Ивьевский край

Сегодня проходит Единый день информирования населения по темам "Национальное собрание Республики Беларусь -представительный и законодательный орган белорусского государства", "Предупреждение пожаров и гибели людей от них в пожароопасный период".













НАЦИОНАЛЬНОЕ СОБРАНИЕ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ – ПРЕДСТАВИТЕЛЬНЫЙ И ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЙ ОРГАН БЕЛОРУССКОГО ГОСУДАРСТВА

Материал подготовлен

Академией управления при Президенте Республики Беларусь

на основе сведений

Палаты представителей и Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь, Национального центра законодательства и правовых исследований Республики Беларусь, Белорусского института стратегических исследований

В соответствии с Указами Президента Республики Беларусь от 5 августа 2019 г. № 293 и № 294 назначены выборы в Национальное собрание Республики Беларусь (на 7ноября 2019 г. – в Совет Республики, 17 ноября 2019 г. – в Палату представителей).

Президент Республики Беларусь А.Г.Лукашенко неоднократно подчеркивал, что «парламент – это основа будущего». Именно поэтому в ежегодном Послании к белорусскому народу и Национальному собранию Республики Беларусь Глава государства заявил, что «парламентарии как никто другой должны тонко чувствовать настроения общества, знать нужды избирателей, реагировать на них, работать на единую цель – построение государства для народа».

16 сентября 2019 г. на встрече с председателем Палаты представителей Национального собрания В.П.Андрейченко Президент Республики Беларусь А.Г.Лукашенко сказал: «главное, чтобы было стабильно и во власть, в парламент, пришли вменяемые, нормальные люди, которые будут не разрушать, а созидать, и желательно на той основе, которая сегодня создана в нашей Беларуси».

Глава государства отметил, что страна нуждается в действенном, мощном Парламенте, в котором должны быть представлены все слои белорусского общества от молодежи до пожилых людей. Профсоюзные и общественные организации должны активнее выдвигать своих кандидатов и отстаивать их, а руководство принципом преемственности позволит обеспечить более профессиональную и эффективную работу Парламента.

Развитие института парламентаризма в Республике Беларусь

Институт парламентаризма в Республике Беларусь имеет многовековую историю, неотделимую от развития ее государственности. В Беларуси существовали почти все виды и формы представительной демократии, известные в Европе. Истоки белорусского парламентаризма берут свое начало в Полоцком вече, сеймах Великого княжества Литовского и Речи Посполитой, Государственной думе Российской империи. В советскую эпоху народное волеизъявление осуществлялось во время проведения всебелорусских съездов Советов и созывов Верховного Совета Белорусской ССР.

Справочно.

Родиной современного парламентаризма считается Англия. Хотя формально самым древним действующим до сегодняшнего дня парламентом считается исландский альтинг, впервые созванный в 930 году.

27 июля 1990 года Верховный Совет принял Декларацию «О государственном суверенитете Белорусской Советской Социалистической Республики», получившую 25 августа 1991 г. статус конституционного закона. Беларусь стала парламентской республикой. Функции Парламента в стране выполнял Верховный Совет Республики Беларусь (разделения на две палаты тогда еще не было).

Однако эффективному проведению Верховным Советом политических и экономических преобразований в республике мешало то, что исполнительная и судебная ветви власти были ему полностью подчинены и не могли принимать независимых решений. Кроме того, работу Верховного Совета дестабилизировали острая фракционная борьба и личные амбиции части депутатов.

Для создания подлинно правового демократического государства, последовательно проводящего политику в интересах народа, требовалось на практике реализовать принцип разделения властей и создать по-настоящему работоспособный представительный и законодательный орган.

Переломным моментом в новейшей истории Беларуси стал выбор народа в пользу курса, предложенного Президентом страны А.Г.Лукашенко. На состоявшемся 24 ноября 1996 г. референдуме граждане проголосовали за твердую власть, стабильность и законность.Результатами конституционной реформы явились установление оптимального разграничения полномочий между ветвями власти, создание эффективного механизма их конструктивного взаимодействия при координирующей роли Главы государства.

Создание двухпалатного Парламента –Национального собрания Республики Беларусь – сталоважным фактором формирования правового фундамента, обеспечившего последовательное проведение намеченных социально-экономических преобразований.

Справочно.

Практика формирования двухпалатного парламента получила широкое распространение в мире. Например, если в 70-х гг. прошлого столетия они функционировали только в 45 государствах, то к началу XXI в. – уже в 70. И это объясняется существенными преимуществами, которые продемонстрировали своей деятельностью двухпалатные парламенты по сравнению с однопалатными.

Двухпалатная модель парламента действует в таких странах, как США, Испания, Италия, Польша, Румыния, Франция и др. Из стран СНГ – в Российской Федерации, Казахстане.

В новом Парламенте были учтены интересы органов территориального самоуправления, обеспечено более полное представительство всех слоев общества, оптимизирована численность парламентариев.

Справочно.

Количественный состав высшего законодательного органа страны претерпел существенные изменения. Если изначально его численность была485 депутатов (согласно Конституции БССР 1978 года, а после внесения в нее изменений и дополнений – 360), то ныне – 174.

Указанная норма является оптимальной, что позволяет Национальному собранию, с одной стороны, быть органом достаточно широкого представительства народа республики, с другой – работоспособным.

Благодаря продуманному разграничению полномочий палат, принимаемые решения приобрели более взвешенный и ответственный характер.

Важно также и то, что депутаты стали выполнять свои функции на профессиональной основе. По-настоящему заработали постоянные комиссии Палаты представителей. На их долю сегодня приходится основная часть всей законотворческой деятельности, что позволяет снять большинство дискуссионных вопросов еще до начала обсуждения законов в Овальном зале.

Особую роль в определении принципов работы Парламента, оптимизации подходов к организации законодательной деятельности играет позиция Главы государства. Ежегодные послания Президента страны белорусскому народу и Национальному собранию, его регулярные встречи с депутатами стали определяющими факторами развития белорусского парламентаризма. По инициативе белорусского лидера законотворческий процесс стал осуществляться на плановой основе.

Усилиями парламентариев всех созывов в стране создана качественно новая законодательная база (которая включает на сегодняшний день более 2000 законов), учитывающая отечественный и зарубежный опыт. Принятые законы охватывают все сферы жизнедеятельности государства и общества. Важнейшими чертами законодательного процесса стали социальная направленность и эволюционный подход к регулированию правовых отношений.

Национальное собрание Республики Беларусь

Правовую основу деятельностиНационального собрания Республики Беларусь составляют Конституция Республики Беларусь, Закон Республики Беларусь «О Национальном собрании Республики Беларусь», Закон Республики Беларусь «О статусе депутата Палаты представителей, члена Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь», а также регламенты палат Парламента.

Согласно Конституции Республики Беларусь (статья 90) Парламентом является Национальное собрание Республики Беларусь. Это представительный и законодательный орган страны, состоящий из двух палат– Палаты представителей и Совета Республики. Срок полномочий Парламента – четыре года. В настоящее время работают Палата представителей и Совет Республики шестого созыва.

В составе Палаты представителей – 110 депутатов (председатель – В.П.Андрейченко). Они избираются гражданами на основе всеобщего, свободного, равного, прямого избирательного права при тайном голосовании.Депутатом Палаты представителей может стать гражданин Республики Беларусь, достигший 21 года.

Справочно.

В составе действующей Палаты представителей 16 депутатов от 5 политических партий – Белорусской патриотической партии (3 депутата), Коммунистической партии Беларуси (8), Либерально-демократической партии (1), Объединенной гражданской партии (1) и Республиканской партии труда и справедливости (3).

Являлись руководителями 40 депутатов, 22 – заместителями руководителей организаций, 7 – руководителями местных представительных, исполнительных и распорядительных органов. 27 депутатов были депутатами Палаты представителей пятого созыва, четыре депутата – членами Совета Республики пятого созыва.

Награждены орденами и медалями 34 депутата, 4 имеют почетное звание, 15 – ученую степень.

Среди депутатов есть юристы, экономисты, педагоги, инженеры, агрономы, военнослужащие, врачи, деятели культуры, известные спортсмены, представители иных профессий.

Если в первом созыве Палаты представителей(1996–2000 годы) было только 5 женщин, то сегодня 38 (34,5% от общего числа депутатов).

Совет Республики является палатой территориального представительства (председатель – М.В.Мясникович). Полный состав верхней палаты – 64 человека. От каждой области и города Минска тайным голосованием избираются на заседаниях депутатов местных Советов депутатов базового уровня каждой области и города Минска по восемь членов Совета Республики. Восемь членов – назначаются Главой государства. Членом Совета Республики может быть гражданин Республики Беларусь, достигший 30 лет и проживший на территории соответствующей области, города Минска не менее пяти лет.

Справочно.

В Совет Республики шестого созыва избрано 56 членов, два назначены Президентом Республики Беларусь. Обеспечена преемственность в деятельности сенаторского корпуса: 8 членов Совета Республики нового состава работали в предыдущих созывах.

Традиционно в Совет Республики избираются наиболее авторитетные представители белорусского общества.

Награждены государственными наградами 25 членов Совета Республики, 10 имеют почетные звания, 15 – ученую степень и ученое звание, в их числе 4 члена-корреспондента Национальной академии наук Беларуси.6 членов Совета Республики – руководящие работники местных представительных, исполнительных и распорядительных органов, 4 – ректоры учреждений высшего образования.

Многообразно профессиональное представительство: 10 – работники промышленности, транспорта и строительства, 10 – аграрного сектора и лесного хозяйства, 6 – сферы образования и науки, 19 – представители общественных объединений и социально-культурной сферы.

В состав Совета Республики избраны 17 женщин (30 %).

В Конституции закреплен принцип самоорганизации палат Национального собрания. Каждая палата самостоятельно устанавливает порядок работы в принимаемом ею регламенте. Общий орган палат отсутствует.

Палаты Национального собрания заседают раздельно, за исключением установленных случаев проведения совместных заседаний (например, во время обращений Президента Республики Беларусь с ежегодными посланиями к белорусскому народу и Парламенту, заслушивания отчетов Правительства).

Палата представителей и Совет Республики избирают постоянные комиссии для ведения законопроектной работы, предварительного рассмотрения и подготовки вопросов, относящихся к ведению палат Национального собрания. Каждый депутат Палаты представителей, член Совета Республики могут входить в состав только одной из постоянных комиссий. Председатели палат Национального собрания и их заместители не могут входить в состав постоянных комиссий.

Справочно.

Палатой представителей сформировано 14 постоянных комиссий, Советом Республики – 5 постоянных комиссий.

При необходимости палаты Национального собрания вправе создавать временные комиссии, деятельность которых регламентируется решениями соответствующих палат Национального собрания.

Для организации законопроектной работы, предварительного рассмотрения и подготовки вопросов, относящихся к ведению палат Национального собрания, организации работы постоянных комиссий и иных органов палат Парламента создаются Совет Палаты представителей и Президиум Совета Республики.

При Совете Республики осуществляет деятельность Совет по взаимодействию органов местного самоуправления (далее – СВОМС). СВОМС является коллегиальным совещательным органом, осуществляющим разработку предложений по совершенствованию деятельности органов местного самоуправления и координирующим вопросы взаимодействия между ними и органами государственного управления. Решения СВОМС имеют рекомендательный характер.

Конституция Республики Беларусь относит к компетенции Палаты представителей рассмотрение проектов законов, назначение выборов Президента, дачу согласия Президенту на назначение Премьер-министра, заслушивание доклада Премьер-министра о программе деятельности Правительства и некоторые другие вопросы.

Совет Республики одобряет или отклоняет принятые Палатой представителей проекты законов, дает согласие на назначение Президентом Председателя Конституционного Суда, Председателя и судей Верховного Суда, Председателя Центральной комиссии по выборам и проведению республиканских референдумов (далее – Центральная комиссия), Генерального прокурора, Председателя и членов Правления Национального банка, избирает шесть судей Конституционного Суда, а также шесть членов Центральной комиссии, рассматривает указы Президента о введении чрезвычайного положения, военного положения, полной или частичной мобилизации и не позднее чем в трехдневный срок после их внесения принимает соответствующее решение, рассматривает другие вопросы.

К общей компетенции палат Парламента относятся делегирование Главе государства законодательных полномочий, рассмотрение временных декретов Президента Республики Беларусь, имеющих силу закона, внесение Президенту Республики Беларусь предложения о проведении республиканского референдума, заслушивание ежегодных посланий Президента Республики Беларусь Парламенту.

Ключевые направления деятельности Национального собрания Республики Беларусь

Главное направление деятельности парламентариев – принятие законов. В основу текущего законотворческого процесса положено законодательное обеспечение приоритетов социально-экономического развития страны.

Справочно.

В период работы Парламента Республики Беларусь шестого созыва принято около 250 законов, в том числе более 130 – законы, выражающие согласие Республики Беларусь на обязательность для нее международных договоров.

Совершенствование законодательства в инвестиционной, бюджетно-налоговой, финансовой сферах, отраслях реального сектора и сфере оказания услуг было направлено на создание конкурентоспособной экономики и снижение ее уязвимости к воздействию внешних конъюнктурных факторов. Принятие новой редакции Налогового кодекса позволило систематизировать новации в сфере налогообложения, упростить налоговое законодательство и усовершенствовать налоговую систему в целом.

Изменения, внесенные в законы «О социальном обслуживании», «О пенсионном обеспечении» и «О ветеранах», направлены на обеспечение благосостояния народа, повышение уровня и качества его жизни. В целях усиления социальной поддержки семей принята новая редакция Закона «О государственных пособиях семьям, воспитывающим детей».

Проведена большая работа по совершенствованию нормативной правовой базы в сфере здравоохранения в целях повышения доступности и своевременности оказания высокотехнологичной медицинской помощи населению.

Совершенствованию правового регулирования отношений по защите прав граждан и организаций в области жилищных отношений будет способствовать новая редакция Жилищного кодекса.

Принятым в сфере информации, информатизации и защиты информации Законом «О внесении изменений и дополнений в Закон Республики Беларусь «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» расширяются возможности использования электронных документов, исключаются излишние процедуры в отношении таких документов и электронных цифровых подписей, предусмотрена возможность признания на территории Республики Беларусь иностранного сертификата открытого ключа.

Депутатским корпусом шестого созыва усовершенствовано законодательство о транспорте, об охране окружающей среды и рациональном использовании природных ресурсов, о научной, научно-технической, инновационной деятельности, интеллектуальной собственности, в сфере физической культуры и спорта.

Проведена корректировка административного и уголовного законодательства: нацелена на гуманизацию законодательства, снижение ответственности за правонарушения в сфере предпринимательской деятельности и реализацию решений Конституционного Суда Республики Беларусь, положений международных договоров.

В сфере конституционного законодательства принята новая редакция Кодекса о судоустройстве и статусе судей и внесены корректировки в Закон «О конституционном судопроизводстве» в связи с образованием единой системы судов во главе с Верховным Судом.

Изменения в законы «Об основах административных процедур» и «Об адвокатуре и адвокатской деятельности в Республике Беларусь» направлены на более полное обеспечение прав и законных интересов граждан, повышение качества работы государственных органов, иных организаций.

Задачи, которые будут стоять перед вновь избранным составом парламента. Главная задача – обеспечение преемственности политического курса, целью которого является устойчивое развитие суверенного белорусского государства, динамичное развитие экономики и рост благосостояния граждан.

Основными задачами в сфере законотворчества станут:

законодательное обеспечение реализации программных документов социально-экономического развития Республики Беларусь на 2016–2020 годы;

участие в выработке стратегии социально-экономического развития страны на очередное пятилетие и ее законодательное сопровождение;

реализация поручений Главы государства.

Основные задачи в области международной деятельности:

повышение имиджа Республики Беларусь на международной арене;

активное продвижение в международном парламентском сообществе идей интеграции интеграций и других стратегических инициатив Главы государства, направленных на формирование новой архитектуры международных отношений на принципах равноправия, добрососедства, взаимного доверия и эффективного экономического сотрудничества;

отстаивание и продвижение национальных экономических интересов на внешних рынках.

Как правило, основная часть кропотливой работы депутата не видна, а поэтому зачастую оказывается недооцененной. В этой связи новому составу Палаты представителей следует на деле продемонстрировать важность и эффективность данного института.

Обеспечение парламентариями прав, свобод и законных интересов избирателей. Ежемесячно для работы в избирательных округах депутаты отводят не менее трети своего рабочего времени. Основными и наиболее важными формами этой деятельности являются проведение личных приемов, рассмотрение обращений граждан и юридических лиц (более полную информацию о работе парламентариев можно увидеть на официальном сайте Палаты представителей http://www.house.gov.by/ru ).

Справочно.

Депутатами Палаты представителей шестого созыва проведено более 10 тыс. встреч в трудовых коллективах, организовано свыше 7 тыс. приемов граждан, в том числе выездных, принято более 30 тыс. человек, рассмотрено свыше 25 тыс. обращений.

Членами Совета Республики шестого созыва – более 3,6тыс. личных приемов (из них более 1,2тыс. выездных), в ходе которых принято более 10 тыс. человек, рассмотрено более 15 тыс. обращений.

Парламентарии приняли участие более чем в 3,2тыс. заседаниях местных исполнительных комитетов, около 2 тыс. сессий местных Советов депутатов и заседаний президиумов Советов депутатов.

Благодаря тесному взаимодействию с местными органами власти, руководством ведущих предприятий и структурами гражданского общества значительная часть вопросов, поднимаемых в обращениях граждан, решается непосредственно в ходе приема. Обращения, требующие более детальной проработки, оперативно направляются в компетентные органы и организации. Рассмотрение таких обращений берется на депутатский контроль. Часть проблем ложится в основу вопросов, которые парламентарии адресуют членам Правительства на совместных заседаниях палат Парламента.

Работая в тесном контакте с местными органами власти, депутаты приоритетное внимание уделяют решению насущных экономических задач, вопросам поддержки предприятий и создания новых рабочих мест, развития социальной инфраструктуры и сохранения историко-культурного наследия.

Одно из принципиальных направлений этой деятельности – поддержка конструктивных общественных инициатив и мобилизация граждан на решение задач, которые не требуют помощи государства. Особая забота депутатов – обеспечение поддержки наименее защищенных слоев населения (многодетных семей, пенсионеров, ветеранов, сирот, людей с ограниченными возможностями).

Важнейшими задачами депутатов являются поддержание и развитие общественно-политического диалога в целях сохранения народного единства, социальной солидарности, повышения правовой, экономической и политической культуры населения. Используя трибуну средств массовой информации, парламентарии активно включаются в дискуссии по самым острым вопросам, волнующим избирателей, информируют население о реализации государственной политики, мерах, принимаемых органами власти по обеспечению устойчивого развития страны, разъясняют действующее законодательство и привлекают граждан к участию в общественной экспертизе законопроектов, имеющих принципиальное значение для государства и общества. Периодически, не реже одного раза в год, парламентарии отчитываются перед избирателями округа о проделанной работе, ходе выполнения предвыборных программ, текущей деятельности Палаты представителей.

Особое место в депутатском графике занимает общение с представителями молодого поколения. Стало доброй традицией проведение информационных встреч с учащимися, студентами и рабочей молодежью в Палате представителей. Немаловажное значение также придается привлечению молодых людей к участию в инициируемых парламентариями гражданско-патриотических, культурно-спортивных и благотворительных акциях.

Результаты изучения ситуации на местах, общественного мнения, итоги работы с обращениями граждан и юридических лиц подвергаются детальному анализу и кладутся в основу предложений по совершенствованию законодательства, регулирующего различные сферы общественных отношений. Зачастую многие законопроекты идут от самих людей, избирателей.

Международная и межпарламентская деятельность Национального собрания Республики Беларусь

Для осуществления контактов с парламентами и органами управления иностранных государств, межпарламентскими и международными организациями из числа депутатов Палаты представителей, членов Совета Республики могут формироваться постоянно действующие делегации и рабочие группы.

Справочно.

В Национальном собрании Республики Беларусь шестого созыва сформировано 78 рабочих групп по сотрудничеству с парламентами иностранных государств, 13 делегаций для осуществления взаимодействия с международными парламентскими организациями, в семи из которых Парламент Республики Беларусь имеет статус полноправного члена.

Действуют три межпарламентские комиссии по сотрудничеству с Национальным Собранием Республики Армения, Верховной Радой Украины и Народным собранием Сирийской Арабской Республики, а также специализированные парламентские рабочие группы по достижению Республикой Беларусь Целей устойчивого развития, по вопросам присоединения Республики Беларусь ко Всемирной торговой организации, по делам белорусов зарубежья, по изучению проблематики смертной казни как инструмента наказания, применяемого в Республике Беларусь.

Международно-договорная база межпарламентского сотрудничества пополнилась новыми документами о двустороннем сотрудничестве с парламентами 12 государств (Азербайджан, Грузия, Египет, Иран, Индия, Китай, Малайзия, Пакистан, Польша, Судан, Турция, Швейцария) и насчитывает около 50 международных договоров.

По приглашению Парламента Республики Беларусь нашу страну с визитами посетило более 30 парламентских делегаций иностранных государств и международных организаций, включая как традиционных партнеров по СНГ, так и ведущих стран Европы и Азии. В свою очередь расширилась география поездок белорусских парламентариев (их принимали более чем в 40 странах).

Международные контакты депутатов Палаты представителей наряду с парламентской составляющей были направлены на продвижение интересов Республики Беларусь за рубежом в торгово-экономической, инвестиционной, образовательной, культурной, туристической и других областях.

Важным направлением международной деятельности Палаты представителей является работа в международных парламентских организациях.

Справочно.

В положительную сторону изменился формат и тональность диалога с Парламентской ассамблеей Совета Европы, Парламентской конференцией Балтийского моря. Имеются хорошие наработки в Парламентской ассамблее Черноморского экономического сотрудничества, Межпарламентской Ассамблее Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (МПА АСЕАН), Латиноамериканском Парламенте.

Традиционно особое внимание уделяется сотрудничеству в рамках интеграционных образований, созданных на постсоветском пространстве.

В центре внимания сессий Парламентского Собрания Союза Беларуси и России всегда были вопросы углубления сотрудничества двух стран, в том числе в сфере обеспечения прав граждан двух государств и торгово-экономического взаимодействия, реализация приоритетных направлений и первоочередных задач дальнейшего развития Союзного государства на 2018–2022 годы, а также бюджетные вопросы.

Справочно.

В ходе прошедшей 17 июня 2019 г. пятьдесят шестой сессии Парламентского Собрания Союза Беларуси и России в г. Минске, белорусская сторона четко заявила о своих приоритетах в экономической интеграции с Россией.

В зоне повышенного внимания находится работа делегаций Национального собрания Республики Беларусь в Межпарламентской Ассамблее государств – участников СНГ (далее – МПА СНГ) и Парламентской Ассамблее Организации Договора о коллективной безопасности (далее ПА ОДКБ).

Справочно.

Парламентарии принимали участие в подготовке более 50 проектов модельных законов и рекомендаций МПА СНГ и ПА ОДКБ, осуществляли мониторинг военно-политической обстановки в Восточно-Европейском регионе коллективной безопасности, обсуждали актуальные вопросы обеспечения международного мира и безопасности, соблюдения прав человека, борьбы с терроризмом, незаконной миграцией и торговлей людьми, защиты окружающей среды, формирования глобального партнерства в целях устойчивого развития.

На протяжении последних лет на качественно новый уровень вышло взаимодействие с законодательными органами ряда государств (Китай, Турция, Грузия, Латвия, Азербайджан), расширены контакты со странами ближневосточного региона (Иран и Пакистан).

О возросшем международном авторитете Республики Беларусь красноречиво свидетельствует и тот факт, что 26-я ежегодная сессия ПА ОБСЕ была проведена в г.Минске (июль 2017 г.).Благодаря работе белорусских парламентариев на международной арене,наша странаукрепила свои позиции в ПА ОБСЕ (депутаты Палаты представителей подготовили три резолюции, которые были приняты ПА ОБСЕ).

Справочно.

В рамках 26-й ежегодной сессии Парламентской ассамблеи ОБСЕ приняли участие делегации из 55 государств – членов ОБСЕ и четырех стран – партнеров ОБСЕ. Общее количество участников составило порядка 600 человек.

Парламентские выборы-2019

Правовую основу белорусской избирательной системы составляют Конституция Республики Беларусь, Избирательный кодекс Республики Беларусь, постановления Центральной комиссии.

Порядок формирования Национального собрания Республики Беларусь отвечает мировой практике. Как правило, нижние палаты парламентов формируются путем всеобщих и прямых выборов.

Справочно.

Выборы членов Совета Республики проводятся на основе равного и косвенного избирательного права при тайном голосовании.Порядок формирования Совета Республики сочетает элементы выборности и назначения.

Выборы депутатов Палаты представителей проводятся по одномандатным избирательным округам.От каждого избирательного округа избирается один депутат.

Справочно.

В региональном разрезе избирательные округа выглядят следующим образом: в Брестской области – 16; в Витебской области – 14; в Гомельской области – 17; в Гродненской области – 13; в Минской области – 17; в Могилевской области – 13; в городе Минске – 20.

Средняя численность избирателей на округ – 62 934 чел.

Подготовку и проведение выборов депутатов Палаты представителей, обеспечивают Центральная комиссия, а также избирательные комиссии по выборам депутатов Палаты представителей.

Гражданин может выдвигаться кандидатом в депутаты только по одному избирательному округу. Право выдвижения кандидатов в депутаты Палаты представителей принадлежит трем субъектам.

Выдвижение кандидатов в депутаты Палаты представителей от политических партий осуществляется высшими органами политических партий. Политическая партия вправе выдвинуть по каждому избирательному округу только одного кандидата в депутаты из числа членов этой политической партии. Выдвижение от трудовых коллективов осуществляется на собраниях (конференциях) избирателей в трудовых коллективах.

Выдвижение кандидата путем сбора подписей осуществляется инициативной группой (в количестве не менее 10 человек). Такого кандидата должны поддержать не менее 1000 избирателей, проживающих в избирательном округе.

Справочно.

Всего в Республике Беларусь зарегистрировано 487 инициативных групп граждан по сбору подписей. В разрезе областей: больше всего инициативных групп зарегистрировано в г.Минске – 139, Минской области – 74, Могилевской – 62, Брестской – 61, Гомельской – 54, Витебской – 53, Гродненской – 44.

Лицо, выдвинутое кандидатом в депутаты Палаты представителей, представляет в окружную комиссию документы, необходимые для его регистрации кандидатом. Перечень этих документов содержится в Избирательном кодексе Республики Беларусь (подробная информация по подготовке и проведению выборов в Национальное собрание содержится на официальномсайте Центральной комиссии: http://www.rec.gov.by/ ).

После регистрации кандидатов в депутаты начинается период предвыборной агитации. В Избирательном кодексе указаны три основные формы предвыборной агитации: через средства массовой информации, путем проведения встреч с избирателями, в том числе массовых мероприятий, и путем выпуска и распространения печатных агитационных материалов. Вместе с тем закон не ограничивает агитационную деятельность кандидатов и иных субъектов предвыборной агитации только возможностью использования указанных форм.

Всем кандидатам в депутаты Палаты представителей предоставляется право на бесплатные выступления по государственному телевидению и радио, на участие в теледебатах, на бесплатное опубликование в печати своей предвыборной программы. Количество и продолжительность выступлений кандидатов по государственному телевидению и радио определяет Центральная комиссия.

Кандидаты в депутаты и их доверенные лица в целях осуществления предвыборной агитации могут проводить массовые мероприятия (собрания вне помещений, митинги, пикетирование) в уведомительном порядке.

Расходы по подготовке и проведению выборов депутатов Палаты представителей осуществляются за счет средств республиканского бюджета, а также за счет средств организаций, общественных объединений и граждан Республики Беларусь, которые вносятся во внебюджетный фонд, создаваемый Центральной комиссией для дополнительного финансирования расходов. Кандидаты в депутаты вправе создавать собственные избирательные фонды для финансирования расходов по предвыборной агитации.

Справочно.

Собственные избирательные фонды кандидаты могут формировать в размере не более 1000 базовых величин (до 25500 рублей). Причем кандидат вправе сформировать этот фонд полностью за счет своих собственных средств. Граждане Беларуси могут осуществлять добровольные пожертвования в избирательные фонды кандидатов в размере не более 5 базовых величин (до 127,5 рубля), юрлица – до 10 базовых величин (до 255 рублей). В этом году средства в избирательные фонды кандидатов в депутаты можно перечислять через интернет-банкинг.

Государство берет на себя расходы по изготовлению общих плакатов с биографическими данными о кандидатах и информационных материалов о кандидатах, которые направляются избирателям, бесплатно предоставляет кандидатам помещения для встреч с избирателями.

Важной стадией кампании по выборам депутатов Палаты представителей является голосование и подсчет голосов избирателей. Для обеспечения реализации избирательных прав граждан, которые не будут иметь возможности в день выборов прибыть на участок для голосования, законодательством предусмотрено досрочное голосование в течение пяти дней до выборов, а также голосование по месту нахождения граждан (которые по состоянию здоровья или по другим уважительным причинам не могут прийти в день выборов в помещение для голосования). Граждане, находящиеся за рубежом, могут проголосовать на участках для голосования, которые образуются дипломатическими представительствами страны.

Значимость участия граждан в избирательной кампании. Выборы являются частью механизма, позволяющегоулучшить жизнь людей. Поэтому можно выделить ряд причин, почему важно идти на участки для голосования.

Во-первых, право избирать и быть избраннымзакреплено в Конституции Республики Беларусь (статья 38). Это право дает возможность каждому гражданину участвовать в процессе управления государством, а также оказывать влияние на власть.

Во-вторых, реализуя избирательное право, граждане делегируют народному избраннику полномочия по решению важных государственных вопросов, тем самым демонстрируя свое доверие.

В-третьих, участие в выборах говорит о наличии настоящей, а не декларативной, гражданской позиции, которая достойна уважения.

Четвертая причина – ответственность. Каждый избиратель несет ответственность за то, что происходит сейчас и будет происходить в дальнейшем как в республике, так и в отдельно взятом населенном пункте в ближайшие несколько лет.

Справочно.

Улучшатся условия для избирателей с ограниченными физическими возможностями. Будут изготовлены специальные кабины для голосования, оборудованные низким столом, чтобы можно было проголосовать гражданину в инвалидной коляске. Такими кабинами могут воспользоваться и пожилые люди.

Телекомпании будут транслировать выступления кандидатов с субтитрами для слабослышащих избирателей или сурдопереводом. Как и ранее, обязательно будут предусматриваться трафареты для самостоятельного голосования слепых граждан, а также предоставляться лупы для слабовидящих.

Еще одной из новаций текущих выборов стала разработка мобильного приложения к смартфонам, которое будет действовать по всей стране. Избиратель сможет определить округ и местонахождение своего участка.

Выборы признаются состоявшимися, если в голосовании приняло участие более половины избирателей округа, включенных в списки граждан, имеющих право участвовать в выборах.

Избранным считается кандидат в депутаты Палаты представителей, получивший наибольшее число голосов избирателей, принявших участие в голосовании. При проведении голосования по одной кандидатуре кандидат считается избранным, если он получил более половины голосов избирателей, принявших участие в голосовании.

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Ключевая роль на выборах любого уровня отводится избирателям. Голосуя, неравнодушные и активные граждане определяют будущее страны. Именно от жителей республики зависит в каком направлении будет развиваться Беларусь.

Не случайно предстоящие выборы Президент Республики Беларусь А.Г.Лукашенко назвал «экзаменом не только для кандидатов в депутаты и всей вертикали власти, но и для каждого избирателя».

Приглашаем всех граждан избирателей принять активное участие в голосовании. Воспользуйтесь своим конституционным правом, придите на избирательные участки и сделайте свой выбор.

Предупреждение пожаров и гибели людей от них в пожароопасный период

За 9 месяцев текущего года:

- в республике произошло 4719 пожаров (2018 – 4476 пожаров), погибло 329 человек, из них 1 ребенок (2018 – 356 человек, из них 9 детей).

- в Гродненской области – 618 пожаров (2018 – 659 пожаров), погибло – 25 человек (2018 – 36 человек, из них 1 ребенок).

На территории Гродненской области спасено на пожарах и ЧС 44 человека (в 2018 году – 19 человек).

Основным местом возникновения пожаров остаётся жилой сектор.

Преимущественно граждане гибнут в огне из-за своей или чужой привычки курить в постели, зачастую в состоянии алкогольного опьянения.

Курение

На 15 октября 2019 года из 27 фактов гибели жителей нашего региона, в 20 случаях причиной стала неосторожность при курении. На момент возникновения пожаров 22 человека находились в состоянии алкогольного опьянения.

К сожалению, приходится констатировать, что по причине неосторожности при курении имеют место факты групповой гибели при пожарах.

*** 23 июня 2018 года в 13-44 очевидец на линию службы 101 сообщил, что из окна квартиры на одиннадцатом этаже двенадцатиэтажного дома по улице Горького в Гродно клубится дым. Большинство жильцов многоэтажки в выходной день дома отсутствовали, и соседи не сразу обратили внимание на пожар. При проведении разведки работники МЧС на полу в квартире обнаружили 62-летнего хозяина квартиры и двух женщин 55 и 50 лет. Причиной пожара стала неосторожность при курении.

*** 18 ноября 2018 года в 01-10 от жителя деревни Вертелишки поступило сообщение о загорании жилого дома по улице Трудовой. К сожалению, сообщение о пожаре поступило слишком поздно, возгорание было обнаружено сельчанами, лишь когда от воздействия пламени трещал шифер на кровле. К прибытию первых подразделений МЧС деревянный дом горел открытым пламенем. Под обломками сгоревших конструкций пожарные обнаружили тела четырех человек. Как стало известно, при пожаре погибли: хозяин, его супруга и две женщины, 1982 г.р. и 1985 г.р. Сын хозяев и еще один гость сумели покинуть горящий дом до прибытия спасателей. Первого с ожогами 1-2 степени лица, шеи, обеих кистей (10% тела) госпитализировали в реанимационное отделение больницы.

В доме проживала супружеская пара пенсионеров с 41-летним сыном. Накануне пожара в доме гостила компания местных жителей, выпивали. Вечером часть гостей разошлась, трое остались заночевать.

*** 13 октября 2019 года в 20-55 диспетчер службы 101 получил сообщение о пожаре по улице Дзержинского в Гродно.

ЧП произошло одноэтажном четырехквартирном доме. Через четыре минуты первое подразделение прибыло к месту вызова и приступило к поиску в задымленной квартире людей. На полу в комнате обнаружили хозяина, 1976 года рождения, вынесли его на улицу и передали медработникам. Мужчина получил серьёзные ожоги - около 80% тела, бригада скорой помощи констатировала смерть. В кухне на полу находился приятель хозяина, 1984 года рождения. С применением маски для защиты органов дыхания бойцы МЧС вынесли его на свежий воздух. Спасенный госпитализирован с диагнозом «отравление продуктами горения» Состояние стабильное.

В результате пожара повреждено имущество в комнате, закопчены стены и потолок в квартире. Эвакуация жильцов соседних квартир не потребовалась. Причина пожара устанавливается. Основная рассматриваемая версия – неосторожное обращение с огнем при курении.

Если вы не можете отказаться от сигареты и все же курите в доме, то делайте это безопасно. Ни в коем случае не бросайте непогашенные сигареты на пол и не курите в постели. Окурки складывайте в жестяную банку, лучше всего наполненную водой. Пьяная сигарета – самая частая причина гибели людей на пожарах. Нередко любители табака несут угрозу не только себе, но и родным и близким. Поэтому мы призываем обратить внимание на поведение тех, кто живет с вами рядом. Напомните им о вреде курения, постарайтесь минимизировать возможные негативные последствия.

АПИ

С 2002 года в республике автономные пожарные извещатели спасли более 2000 человек.

В 2018 году в нашей области зафиксировано 12 фактов положительной сработки АПИ, в результате чего самостоятельно покинул задымленные помещения 21 человек (из них 6 детей). В 2019 году благодаря АПИ уже спасены 9 человек, из них двое детей.

Более 50 % пожаров с гибелью происходит, когда человек спит. Пожар опасен, прежде всего, высокой температурой и сильным задымлением. Спящий человек вдыхает дым, который содержит большой перечень токсичных веществ, что опасно и может привести к смерти в течение нескольких минут.

Своевременно обнаружить возгорание, а, соответственно, избежать материального ущерба, травмирования и гибели можно и нужно, установив в квартире или доме автономный пожарный извещатель.

*** 29 января 2019 года в 02-29 поступило сообщение о пожаре в деревне Лелюшевцы Щучинского района. ЧП произошло в частном деревянном доме, где проживает пенсионер 1939 г.р., его сын 1967г.р. и дочь 1976 г.р. На момент пожара семья спала. Дочь проснулась от звукового сигнала пожарного извещателя. Она разбудила брата и отца, помогла выйти во двор. Дым распространялся из кухни. Брат вернулся в дом и водой потушил горящую одежду, которая лежала на печи. Она загорелась от перекала. В результате пожара повреждено имущество в доме, закопчены стены и потолок.

*** 21 августа 2019 года в 5-37 часов ошмянские спасатели приняли сообщение о пожаре по улице Фрацишканской в райцентре. Спустя 3 минуты первые расчеты МЧС уже были на месте происшествия. В частном жилом доме наблюдалось плотное задымление. Выяснилось, что здесь проживает супружеская пара с двумя детьми – 2016 и 2018 гг.р. Ночью семью разбудил пронзительный звук автономного пожарного извещателя. В доме чувствовался запах дыма. Супруга с детьми немедленно вышла на улицу, а глава семейства отыскал очаг пожара и справился с ним подручными средствами. Спасатели пролили водой стену и потолок, чтобы возгорание не возобновилось. В результате пожара в доме повреждена стена и потолочное перекрытие. Пострадавших людей нет. Предполагаемая причина происшествия - нарушение правил эксплуатации электросетей и электрооборудования (короткое замыкание электропроводки).

При использовании свечей используйте прочные и устойчивые металлические, стеклянные или керамические подсвечники. Расстояние от свечей до штор и постельных принадлежностей должно быть не менее 1,2 метра. Свечи должны быть недоступны для детей и домашних животных. Перед тем, как выйти из комнаты или лечь спать, обязательно потушите огонь.

Безопасный костер

С началом осени многие примутся наводить порядок на приусадебных и дачных участках. Иногда неосторожное обращение с огнем при сжигании мусора заканчивается пожарами жилых домов и хозпостроек. Чтобы избежать чрезвычайных ситуаций, следует знать и соблюдать ряд правил.

В соответствии со ст. 15.57 КоАП РБ за выжигание сухой растительности, трав на корню, а также стерни и пожнивных остатков на полях либо непринятие мер по ликвидации палов — предусмотрено наложение штрафа от 10 до 40 базовых величин 245 - 980 рублей). В случае причинения ущерба в особо крупном размере наступает уголовная ответственность (ст. 270, 276 Уголовного кодекса РБ).

Статьей 15.58 КоАП РБ за разжигание костров в запрещенных местах предусмотрено предупреждение или наложение штрафа до 12 базовых величин (294 рубля). Также законодательством за подобные нарушения предусмотрена и уголовная ответственность.

Разжигание костров разрешено при соблюдении ряда условий - окопать место, запастись ведрами с водой или огнетушителями, лопатами, а также учесть силу ветра. До строений должно быть не менее 10 метров, до леса – 20 метров, до скирд сена или соломы – 30 метров. Постоянно наблюдайте за костром.

Электроприборы и электропроводка

Многие наши сограждане относятся к любителям засыпать под просмотр телевизора. Некоторые, уходя из дома, оставляют телевизор «в режиме ожидания», либо «включенными на подзарядку» телефон, а выдернуть шнур из розетки кажется излишним... Некоторые не видят ничего страшного в том, что ненадолго выходят из дома, в то время, когда в ванной работает стиральная машина. Всё это увеличивает риск возникновения пожара.

Вероятность возникновения пожара зависит еще и от другого не менее важного фактора — состояния электросети. В последнее время нагрузки на электросеть в жилом секторе сильно увеличились. Вы можете спокойно смотреть телевизор, а в это время соседи, проживающие этажом выше, «испытывают электросети на выносливость», включив одновременно электрочайник, электродуховку, утюг и стиральную машину. Из-за большой нагрузки в сети возникнет так называемый аварийный режим работы. В это время достаточно будет плохого контакта в розетке или аппарате, который подключен к сети в вашей квартире, чтобы заискрило. В осенне-зимний период к этому добавляются обогреватели. При перегрузке автоматы защиты отключают электричество, если таковые отсутствуют – риск пожара значительно возрастает.

Основные постулаты безопасности:

Выходя из дома, всегда выключайте все электроприборы, которые могут привести к возникновению пожара.

Избегайте перегрузки электросети, не включайте несколько мощных потребителей энергии одновременно.

Следите, чтобы электрические сетевые фильтры или удлинители не были защемлены предметами мебели и использовались по назначению.

Пользуйтесь электроприборами, соблюдая правила безопасности, указанные в заводской инструкции, своевременно ремонтируйте их (ремонт доверяйте только специалистам).

Если электроприбор загорелся, следует обесточить его или жилище и только тогда приступать к тушению используя плотную ткань, песок, стиральный порошок, соль или даже крупы.

*** 20 августа 2019 года произошел пожар в квартире по улице Южной в Гродно. Спасатели при помощи бензореза попали в квартиру и обнаружили там 52-летнего хозяина. С применением специальной маски на спасаемого по лестничному маршу его вынесли на свежий воздух и передали медикам. Кроме того, в одной из комнат бойцы МЧС обнаружили собаку и также вынесли ее из задымления. Из вышерасположенных квартир подъезда эвакуированы 10 человек, все взрослые. В кухне повреждено имущество, бытовая техника. Закопчены стены и потолок в квартире. Возгорание произошло из-за короткого замыкания электропроводки холодильника.

«Печные» пожары

С началом отопительного периода увеличивается количество пожаров, возникающих из-за нарушения правил пожарной безопасности при эксплуатации печного отопления. И виной тому – человеческая беспечность. Кто-то понадеялся, что эту зиму печь выдержит без ремонта, а кто-то пренебрег правилами пользования – забыл закрыть топку или перекалил.

Чтобы не допустить пожара в доме, нужно содержать печное отопление в порядке, согласно нормам и правилам пожарной безопасности. Во-первых, печь должна иметь самостоятельный фундамент. Между стенками печи и деревянными конструкциям должен оставаться воздушный промежуток - отступка. Во-вторых, в печи не должно быть трещин и щелей, а дымоход должен иметь хорошую тягу и быть побелен известковым раствором. Делается это для того, чтобы на белом фоне можно было заметить появляющиеся со временем трещины. Во избежание образования трещин в кладке, в период отопительного сезона требуется очистка дымохода от сажи не менее одного раза в 2 месяца. В-третьих, печь и дымовая труба в местах соединения с деревянными перекрытиями во избежание их возгорания должны иметь утолщение кирпичной кладки или разделку. Чтобы случайно выпавшие горящие угли не привели к пожару, прибейте перед топкой на деревянном полу металлический лист размерами не менее 50х70 см. Топить печь рекомендуется два-три раза в день не более чем по полтора часа. Это позволит избежать ее перекала. Топку прекращайте не менее чем за 2 часа до сна. За это время дрова успеют перегореть, и можно будет закрыть дымоход. Ни в коем случае не используйте при растопке легковоспламеняющиеся и горючие жидкости. Также не оставляйте открытыми топочные дверцы и топящуюся печь без присмотра. Это прямой путь к пожару. Держите не менее чем в полутора метрах от печи одежду, мебель, дрова и другие горючие материалы. Золу и перегоревшие угли не следует выбрасывать ближе 15 метров от строений.

*** 27 января 2019 года в 03-40 житель деревни Асташин Кореличского района сообщил в службу «101» о пожаре в соседском доме. Прибывшие подразделения спасателей обнаружили горение под кровлей. Как выяснилось, дом использовался под дачу, куда компания молодых людей приехала на выходные. Протопив печь, молодые люди легли отдыхать, а проснулись уже от треска шифера. Прибывшие спасатели ликвидировали пожар. Огонь повредил кровлю и имущество. Люди не пострадали. Причина пожара - нарушение правил эксплуатации печей (перекал).

*** 23 января 2019 года в 20-36 в службу 101 позвонил мужчина и сообщил, что на территории садового товарищества возле деревни Кулевцы Гродненского района горит дачный дом. Из-за того, что зимой дачников на территории товарищества практически нет, загорание было обнаружено слишком поздно - происходило открытое горение дома, а кровля и перекрытие обрушились внутрь. При ликвидации возгорания под сгоревшими обломками бойцы МЧС обнаружили погибшей хозяйку, 1946 года рождения. Со слов соседа, женщина постоянно проживала в городе, но иногда ночевала на даче. В результате возгорания уничтожена кровля, перекрытие и имущество в доме. Одна из версий причины пожара – нарушение правил эксплуатации печи.

Дети

Зачастую взрослые не подозревают о том, что те или иные предметы могут представлять опасность для ребенка. Скатерть со стоящей на ней вазой, шнуры от телевизора и компьютера, горячие кастрюли и сковороды на плите и т.д. Внимательно посмотрите вокруг и уберите те предметы, до которых может дотянуться ребенок и травмировать себя.

Мы заботимся о здоровье своих детей, хотим, чтобы они росли умными и развитыми. А ведь научить соблюдать правила безопасности – самая главная задача, потому что от этого зависит жизнь ребенка.

Рассматривая каждый случай гибели ребенка, понимаешь, что трагедиям сопутствовали обыкновенные житейские обстоятельства – родители ушли на работу, в магазин, к соседям, или занимались во дворе хозяйственными делами. Другими словами, дети оставались без присмотра. А далее непоправимый и жестокий итог родительской халатности: гибель ребенка. Иногда трагедии случаются в семье по независящим от родителей причинам, но зачастую, именно сами взрослые становятся косвенными виновниками происшедшего. За оставление ребенка в опасности предусмотрена уголовная ответственность в соответствии со ст. 159 УК Республики Беларусь.

В 2018 году в нашей области зафиксировано 12 пожаров по причине детской шалости с огнём в нашей области, за 9 месяцев 2019 года - 10 пожаров.

Конечно, на 100% от беды застраховаться никто не может. Но взрослые могут и должны научить малышей, как правильно себя вести. Учить ребенка безопасности нужно с самых малых лет. Самое главное при этом – собственный пример родителей, их безопасное поведение.

*** 19 апреля 2019 года произошел пожар хозяйственной постройки в агрогородке Свислочь Гродненского района. Незадолго до происшествия в сарай забралась компания детей дошкольного и младшего школьного возраста. Внутри оказалось темно, и ребята решили разжечь костер. Спички нашли здесь же. Когда поняли, что огонь начинает набирать силу, испугались и затушили его. Затем малыши взяли найденную в сарае емкость с дизельным топливом и отправились на улицу. Там тоже попытались развести костер, но им не позволил этого сделать мимо проходивший старшеклассник. Через какое-то время клубы дыма из сарая обнаружил местный житель и позвонил по номеру 101.

Советы МЧС для родителей:

Соблюдайте «правило вытянутой руки».

Современная жизнь стремительно развивается и у родителей есть все возможности для того, чтобы быть более информированными и прививать своим детям привычки безопасного образа жизни. Когда происходит беда, родители заламывают руки и задают себе вопрос: «Почему? За что?». Но никто не задумывается над тем, как избежать трагедий, как их не допустить.

Можно придумать и проиграть дома с помощью игрушек те ситуации, в которые можно попасть на прогулке – катание на качелях, нападение собаки, попытка взрослого увести ребенка с площадки. Расскажите, в каких случаях может понадобиться помощь спасателей (пожар, обвал, утопление и т.п.) и как правильно их вызвать. Смотрите вместе с ребенком мультфильмы МЧС «Волшебная книга» и детально разбирайте опасные ситуации на примере героев. Проговаривайте правила безопасности, когда ведете ребенка в сад, приводите примеры, делайте вместе выводы и закрепляйте полученные знания. Будьте хорошим примером для подражания.

Все необходимое вы можете найти на нашем официальном сайте 112.by, в разделе «Мультимедийные материалы по ОБЖ».

Мобильное приложение

Хочу обратить внимание присутствующих на мобильное приложение для смартфонов и планшетов на базе Android и IOS «МЧС Беларуси: помощь рядом» включающее:

- информацию о неблагоприятных и опасных погодных явлениях (раздел «Карта неблагоприятных явлений»);

- краткие инструкции, что делать в экстренной ситуации (раздел «Что делать»);

- аудиоподсказки действий по оказанию первой помощи (раздел «Первая помощь»);

- тесты, позволяющие проверить знания о действиях в различных чрезвычайных ситуациях (раздел «Проверь себя») и другую полезную информацию;

- 3-D квартира о правилах безопасности для малышей.

На сегодняшний день приложение установили уже более 152 тыс. 400 человек. Оно разработано для детей, молодежи и взрослых и востребовано не только в Беларуси, но и за рубежом.

Ещё можно присоединиться к группе МЧС в вайбере. Широко используем различные формы взаимодействия с гражданами, в том числе и социальные сети - «Вконтакте» создана официальная группа «МЧС Гродно». Присоединяйтесь.

Профилактические мероприятия

В период с 16 октября по 1 ноября 2019 года проводится республиканская акция по предупреждению пожаров и гибели людей от них в жилищном фонде «За безопасность вместе».

Её цель - снижение количества пожаров, происходящих по причине несоблюдения правил пожарной безопасности в жилых зданиях и сооружениях, населенных пунктах и территориях, повышение информированности населения о возможностях государственных организаций по оказанию услуг в сфере обеспечения пожарной безопасности, укрепление правопорядка, предупреждение правонарушений, совершаемых гражданами в состоянии алкогольного опьянения.

В ходе акции запланированы совместные рейды, обмен информацией, встречи с трудовыми коллективами. Работников служб жилищно-коммунального хозяйства, работников, оказывающих социальную и медицинскую помощь на дому, обучат правилам безопасности жизнедеятельности, мерам по предупреждению пожаров и других чрезвычайных ситуаций, а также действиям в случае их возникновения.

Просим граждан активно подключаться к акции и сообщать о квартирах, предоставляемых для распития спиртных напитков; пустующих домовладениях где собираются лица категории БОМЖ, а также о случаях нарушений прав и интересов детей и других правонарушениях по номерам 101, 102 или 112.

Организаторы акции окажут помощь населению по приведению домовладений и квартир в противопожарное состоянии, укажут на имеющиеся недостатки, окажут консультативную помощь по их устранению.