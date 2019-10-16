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Конфликт из-за парковки. В Могилеве мужчина поджег автомобиль соседа

17.10.2019 12:45 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В Могилеве мужчина поджег автомобиль соседа, возбуждено уголовное дело. Об этом сообщили в УВД Могилевского облисполкома.

В милицию обратился 49-летний мужчина и рассказал, что сосед умышленно поджег колесо его автомобиля. Сотрудники милиции задержали злоумышленника. Им оказался 41-летний могилевчанин.

Выяснилось, что между мужчинами ранее случались конфликты: сосед настаивал на том, чтобы владелец авто не парковал его во дворе, затрудняя жильцам проход к подъезду, но тот на замечания не обращал внимания. Вечером 12 октября мужчина выпил, взял растворитель, облил им колесо автомобиля и поджег.

Могилевский межрайонный отдел СК возбудил по данному факту уголовное дело за покушение на умышленное уничтожение либо повреждение имущества общественно опасным способом. Максимальное наказание по данной части статьи — 10 лет лишения свободы. Мужчина задержан в порядке статьи 108 УПК Беларуси.

 
Теги: Могилев
 
 
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Максимальное наказание за это преступления - 10 лет лишения свободы.
 
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