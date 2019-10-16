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18-летняя норвежка съела свою лошадь
Источник материала: Tut.by
18-летняя Пия Ольден из Норвегии съела свою лошадь и выложила фотографию трапезы в Facebook. После чего ее завалили угрозами и полными ненависти посланиями на норвежском, русском, французском и других языках. Ее называют психопаткой, а девушка не понимает, за что. Необычную историю
Неделю назад девушка из Трённелага запостила фотографию, на которой была порция мяса, приготовленного ее лошади по имени Стремительная. После чего в комментариях ее буквально завалили негативом на нескольких языках, выставив хладнокровным убийцей.
«В газетах я прямо-таки хладнокровный убийца, который однажды проголодался, пошел в конюшню и прикончил лошадь. Многие пишут, что я психопатка, что, как они надеются, у меня никогда не будет детей, и что меня надо лишить права держать животных», — рассказала Ольден.
Она подчеркнула, что на самом деле все было не так. По словам Ольден, у лошади была травма. Вылечить ее было невозможно, избавить животное от боли — тоже. Оставался единственный выход — усыпление, говорит хозяйка лошади.
«К сожалению, лошадь пришлось усыпить, а поскольку лекарств она получила немного, ее мясо можно было употребить в пищу. Это было нелегкое решение. На бойню я приехала вся в слезах, там я все время плакала, и по пути домой тоже».
Ольден, которая, кстати, учится на повара, считает, что все сделала правильно.
«Я знаю, что приняла правильное решение — позволила лошади принести пользу и после смерти. Мне казалось неправильным просто закопать ее или выбросить — столько высококачественного мяса. Типа нельзя есть свою лошадь и выкладывать снимки в Фейсбуке. Но почему фотки тако — это нормально, а я не могу запостить свой стейк?» — задалась она вопросом и в итоге не поменяла свою позицию.
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Лошадь была неизлечимо больна.
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