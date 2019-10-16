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Евросоюз и Великобритания достигли сделки по Brexit
Источник материала: Партизан
Переговорщики Евросоюза и Великобритании достигли сделки по Brexit - заявление Еврокомиссии.
Глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер заявил, что рекомендовал саммиту ЕС одобрить эту сделку.
Новая сделка по Brexit заключена и ждет одобрения парламента - заявил британский премьер Борис Джонсон.
Другие подробности пока не приводятся.
по инф.
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Переговорщики Евросоюза и Великобритании достигли сделки по Brexit - заявление Еврокомиссии.
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