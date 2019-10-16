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Беларусы снова понесли валюту в банки

17.10.2019 12:34 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Величина валютных вкладов физических лиц в белорусских банках в сентябре текущего года, после небольшого снижения в августе, снова выросла: на 13,9 млн. долларов — до 7 456,8 млн. долларов.

Однако сумма непереводных, то есть срочных депозитов, снизилась на 2,9 млн. долларов и достигла на 1 октября 2019 года 6 207,6 млн. долларов. 

Но переводные вклады, то есть, в основном, средства на банковских карточках, в сентябре выросли на 16,8 млн. долларов — до 1 249,2 млн. долларов. В этом нет ничего удивительного, ведь проценты по срочным валютным депозитам в сентябре резко снизились, что уменьшило их привлекательность.

В сентябре 2018 года ситуация с депозитами населения была примерно такой же, а их величина выросла на 26,2 млн. долларов.

Сумма валютных депозитов юридических лиц в сентябре также увеличились по сравнению с августом: на 67,1 млн. долларов и достигла 4 132,5 млн. долларов. Как и у населения, срочные валютные депозиты предприятий снизились: на 58 млн. долларов (до 2 056,7 млн. долларов). 

А переводные депозиты юридических лиц увеличились на 125 млн. долларов — до 2 075,7 млн. долларов. По-видимому, предприятия накапливали валюту перед тем как продать ее в октябре в целях уплаты налоговых платежей.

Стоимость ценных бумаг, выпущенных банками и номинированных в иностранной валюте, в сентябре, как и в августе, снизилась, но всего на 5,3 млн. долларов — до 795,7 млн. долларов.


Уменьшилась и стоимость драгоценных металлов, размещенных на банковских депозитах: на 2,3 млн. долларов (до 65 млн. долларов).

Таким образом, суммарные валютные депозиты физических и юридических лиц в сентябре приросли на 81 млн. долларов — до 11 589,3 млн. долларов. Однако так как белорусский рубль за месяц немного укрепился, то величина данных депозитов в рублевом эквиваленте снизилась на 39,2 млн. рублей и составила на 1 октября 24 039,6 млн. рублей.

В результате величина широкой денежной массы в РБ за сентябрь М3, включающая рублевую и валютную составляющие, выросла на 624,6 млн. рублей, достигнув 45 296,3 млн. рублей.
 
 
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Величина валютных вкладов физических лиц в белорусских банках в сентябре текущего года, после небольшого снижения в августе, снова выросла: на 13,9 млн. долларов —...
 
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