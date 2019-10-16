Андрей Арямнов: даже у меня бывает этот неловкий момент

















Даже у меня бывает этот неловкий момент, — написал спортсмен.





Арямнов протягивает руку армянину Симону Мартиросяну, но тот не замечает жест и поворачивается в другую сторону.





В двоеборье на ЧМ Арямнов показал результат 426 кг (198+228). Золото выиграл Мартиросян (429 кг, 199+230), бронзу завоевал китайский тяжелоатлет Же Ян (420 кг, 197+223).



