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Андрей Арямнов: даже у меня бывает этот неловкий момент

17.10.2019 11:51 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Белорусский олимпийский чемпион Андрей Арямнов, занявший второе место в весовой категории 109 кг на чемпионате мира по тяжелой атлетике в Паттайе, опубликовал в Инстаграме забавное фото.





Даже у меня бывает этот неловкий момент, — написал спортсмен.

Арямнов протягивает руку армянину Симону Мартиросяну, но тот не замечает жест и поворачивается в другую сторону.

В двоеборье на ЧМ Арямнов показал результат 426 кг (198+228). Золото выиграл Мартиросян (429 кг, 199+230), бронзу завоевал китайский тяжелоатлет Же Ян (420 кг, 197+223).
 
 
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Белорусский олимпийский чемпион Андрей Арямнов, занявший второе место в весовой категории 109 кг на чемпионате мира по тяжелой атлетике в Паттайе, опубликовал в...
 
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