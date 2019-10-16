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Андрей Арямнов: даже у меня бывает этот неловкий момент
Источник материала: Партизан
Белорусский олимпийский чемпион Андрей Арямнов, занявший второе место в весовой категории 109 кг на чемпионате мира по тяжелой атлетике в Паттайе, опубликовал в Инстаграме забавное фото.
Даже у меня бывает этот неловкий момент, — написал спортсмен.
Арямнов протягивает руку армянину Симону Мартиросяну, но тот не замечает жест и поворачивается в другую сторону.
В двоеборье на ЧМ Арямнов показал результат 426 кг (198+228). Золото выиграл Мартиросян (429 кг, 199+230), бронзу завоевал китайский тяжелоатлет Же Ян (420 кг, 197+223).
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Белорусский олимпийский чемпион Андрей Арямнов, занявший второе место в весовой категории 109 кг на чемпионате мира по тяжелой атлетике в Паттайе, опубликовал в...
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