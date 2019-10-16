Беларусы смогут проходить Витебскую таможню за 10 минут вместо трёх часов

Источник материала: KYKY

Пункты пропуска «Урбаны» и «Силене» на беларуско-латвийской границе обновят, сообщает «БелТА». Деньги в такой проект вложат Европейский союз, а также беларуская и латвийская стороны. На финансирование проекта Евросоюз потратит 4,57 миллиона евро, в том числе для Беларуси — 3,5 миллиона евро.

Что изменится на границе?

В пунктах пропуска (между «Урбанами» и «Силене») расширят проезжую часть до трех полос, разделенных пешеходной дорожкой, в каждом направлении.

Одна полоса будет для грузовиков, вторая — для легковушек и автобусов, третья — для экстренного и дипломатического транспорта. Для сравнения: сейчас дорога между пунктами пропуска состоит из двух полос — по одной на въезд и выезд.

Согласно проекту, на беларуской стороне появится стационарный инспекционно-досмотровый комплекс, чтобы сканировать автомобили. Он поможет обойтись без вскрытия транспорта для того, чтобы провести таможенный досмотр. Считается, новый метод позволит более эффективно препятствовать терроризму и контрабанде оружия, наркотиков, сигарет, алкоголя и других товаров. Вместе с тем он сократит время досмотра на таможне — с трех часов до 10 минут.

Сейчас в пункте пропуска «Урбаны» продолжается масштабная реконструкция. Работы идут без его закрытия, все службы работают в штатном режиме. Уже введен в эксплуатацию первый пусковой комплекс, второй введут в ноябре текущего года, а в целом завершить реконструкцию намерены в декабре 2020-го. Когда все работы кончатся, пропускная способность пункта пропуска увеличится почти в четыре раза — до тысячи автомобилей в сутки.