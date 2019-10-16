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Беларусы смогут проходить Витебскую таможню за 10 минут вместо трёх часов
Источник материала: KYKY>
Пункты пропуска «Урбаны» и «Силене» на беларуско-латвийской границе обновят,
Что изменится на границе?
В пунктах пропуска (между «Урбанами» и «Силене») расширят проезжую часть до трех полос, разделенных пешеходной дорожкой, в каждом направлении.
Одна полоса будет для грузовиков, вторая — для легковушек и автобусов, третья — для экстренного и дипломатического транспорта. Для сравнения: сейчас дорога между пунктами пропуска состоит из двух полос — по одной на въезд и выезд.
Согласно проекту, на беларуской стороне появится стационарный инспекционно-досмотровый комплекс, чтобы сканировать автомобили. Он поможет обойтись без вскрытия транспорта для того, чтобы провести таможенный досмотр. Считается, новый метод позволит более эффективно препятствовать терроризму и контрабанде оружия, наркотиков, сигарет, алкоголя и других товаров. Вместе с тем он сократит время досмотра на таможне — с трех часов до 10 минут.
Сейчас в пункте пропуска «Урбаны» продолжается масштабная реконструкция. Работы идут без его закрытия, все службы работают в штатном режиме. Уже введен в эксплуатацию первый пусковой комплекс, второй введут в ноябре текущего года, а в целом завершить реконструкцию намерены в декабре 2020-го. Когда все работы кончатся, пропускная способность пункта пропуска увеличится почти в четыре раза — до тысячи автомобилей в сутки.
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