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Налоговики рассказали, сколько белорусов владеет несколькими квартирами

17.10.2019 12:52 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Сейчас в Беларуси более 220 тысяч человек, у которых в собственности есть два или больше жилых помещений (например, квартир). За пять лет это количество выросло почти в два раза, рассказали в Министерстве по налогам и сборам.


Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Евгений Ерчак, TUT.BY

Если у человека есть одна квартира (или, скажем, одна комната в квартире), то ему не нужно платить налог на недвижимость. Однако если их две или больше, то от налога будет освобождаться только одна из них. За остальные придется заплатить. В нынешнем году людей, у которых в собственности есть больше одного жилого помещения в многоквартирном доме, оказалось больше 220 тысяч человек.

— Наибольшее их количество их в Минске, это более 67 тысяч граждан. В остальных областях в среднем от 20 до 28 тысяч, несколько больше в Гомельской области — 35 тысяч, — привел статистику Михаил Рассолько, начальник главного управления налогообложения физлиц Министерства по налогам и сборам.

Михаил Рассолько отметил, что таких плательщиков с каждым годом становится все больше.

— Еще несколько лет назад их было чуть больше 100 тысяч. То есть за пять лет их количество увеличилось почти в два раза, — констатировал Михаил Рассолько. — Среди них большое количество тех, у кого в собственности есть квартира и комната. Например, трехкомнатная квартира по наследству делится между тремя детьми. Полчается, у кого-то может быть своя квартира и еще комната в другой.

Михаил Рассолько напомнил, что человек сам может выбрать, по какому из своих помещений он будет платить налог. Но если он не уведомит об этом налоговые органы, то льготу ему автоматически предоставят по первому помещению, которое оказалось у него в собственности.

Дедлайн по уплате налога на недвижимость и земельного налога — 15 ноября.

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Теги: Минск
 
 
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Больше всего таких людей в Минске, следом идет Гомельская область.
 
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