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В родильном отделении Несвижской центральной районной больницы поздравили женщин, подаривших Несвижчине маленьких граждан в Неделю матери

17.10.2019 — Разное | Нясвижскiя навiны  
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Источник материала: Нясвижскiя навiны

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В воскресенье, 13 октября, у Дарьи Мардасевич из поселка Альба родился мальчик, а 14 октября мамочкой стала Марина Басаранович из агрогородка Снов — у нее родилась дочь.

В родильном отделении Несвижской центральной районной больницы поздравили женщин, подаривших Несвижчине маленьких граждан в Неделю матери

С благотворительной акцией жительниц района посетили председатель Несвижского райисполкома Александр Ломский, его заместитель Александр Балтенков, начальник управления по труду, занятости и социальной защите райисполкома Татьяна Толстик, главный врач Несвижской ЦРБ Виктория Праженик, председатель РО  ОО  «Белорусский  союз женщин» Людмила Крупец и начальник отдела ЗАГС райисполкома Раиса Проневич. Они пожелали жительницам района и их деткам счастья, благополучия и здоровья. Теплые слова, цветы, подарки — для молодых мам этот визит стал неожиданным, но очень приятным сюрпризом.

Наталья ЕРМОШЕНКО.


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В воскресенье, 13 октября, у Дарьи Мардасевич из поселка Альба родился мальчик, а 14 октября мамочкой стала Марина Басаранович из
 
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