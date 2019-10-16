«Молодёжь за безопасность» (Дзержинский район)

Источник материала: Новости Дзержинска

За все время проведения акции «Молодежь за безопасность» активисты Белоруской молодежной общественной организации спасателей-пожарных Дзержинского района вместе с работниками районного подразделения МЧС творили добрые дела.

Вместе в учреждениях образования напоминали правила безопасности жизнедеятельности, рассказывали про мобильное приложение «Помощь рядом» и помогали одиноким. Вот и пришло время подвести итоги и пополнить ряды активистов.

Так, заключительный этап акции прошел в ГУО «Гимназия №1 г. Дзержинска». Спасатели рассказали ребятам о деятельности организации, о пожарно-спасательном спорте и других видах деятельности, провели презентацию мобильного приложения «МЧС Беларуси: помощь рядом!». Активисты молодежного движения показали присутствующим небольшую программу на тему «Молодежь за безопасность!», и призвали вступать в ряды БМООСП.

Самые активные ребята школы это и сделали: пополнили ряды Белорусской молодежной общественной организации спасателей-пожарных.

В завершении встречи были организованы конкурсы, игры и викторины. Все ребята получили массу позитивных эмоций, хорошее настроение, знания по безопасности и конечно подарки от спасателей.















