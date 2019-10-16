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Лукашенко прокомментировал задержание Богачевой

17.10.2019 12:23 — Разное | Ежедневник  
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Источник материала: Ежедневник

Лукашенко прокомментировал задержание Богачевой

Президент прокомментировал сообщения о задержании в Минске россиянки Анны Богачевой на встрече с губернатором Новгородской области Андреем Никитиным.

По словам президента, нужно понимать, что «мы действуем фактически как на территории одного государства в подобных случаях: Россия в отношении наших граждан, что мы в отношениях российских граждан».

«И тут не может быть никаких иных вариантов, как защита интересов России и граждан Российской Федерации. Поэтому накручивать там чего-то, что в Беларуси задержали и так далее…», – рассказал глава государства.

Напомним, 15 октября в СМИ появилась информация, что в одной из минских гостиниц два дня назад была задержана гражданка России Анна Богачева. Как сообщило агентство РИА «Новости», Богачеву задержали по запросу США — в 2018 году она попала под санкции США как сотрудница «Агентства интернет-исследований», которое называют «фабрикой троллей».

Позже в МВД Беларуси подтвердили, что Богачеву задержали как «находящуюся в международном розыске». А в Генпрокуратуре сообщили, что россиянку уже освободили. В комментарии TUT.BY пресс-секретарь президента Наталья Эйсмонт уточнила, что это было не задержание, «а выяснение обстоятельств».

 
Теги: Минск
 
 
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Президент прокомментировал сообщения о задержании в Минске россиянки Анны Богачевой на встрече с губернатором Новгородской области Андреем Никитиным.
 
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