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"Белнефтехим" рассчитывает до конца года подписать с РФ новый баланс поставок нефти

17.10.2019 13:44 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

Концерн "Белнефтехим" рассчитывает до конца нынешнего года подписать с РФ баланс поставок нефти на 2020 год, сообщил сегодня журналистам заместитель председателя "Белнефтехима" Владимир Сизов на форуме "Нефтехимия", передает корреспондент БЕЛТА.

"Белнефтехим" рассчитывает до конца года подписать с РФ новый баланс поставок нефти

"Он должен быть подписан, и нам очень хотелось бы, чтобы это было до конца года сделано", - отметил Владимир Сизов.

По его словам, процесс переговоров еще идет. "Баланс поставок нефти на 2020 год - это вопрос двухсторонних взаимоотношений. Поэтому нам хотелось бы, чтобы мы максимально оперативно выработали совместное решение. Пока идет процесс переговоров", - добавил зампред "Белнефтехима".

Отвечая на вопрос, предлагает ли белорусская сторона определить на следующий год фактический объем переработки российской нефти на своих НПЗ в размере более 18 млн т, Владимир Сизов сказал: "Все будет зависеть от тех условий поставки, которые будут определены на 2020 год".

 
 
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  Концерн "Белнефтехим" рассчитывает до конца нынешнего года подписать с РФ баланс поставок нефти на 2020 год, сообщил сегодня журналистам заместитель председателя...
 
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