|
Более 220 тыс. белорусов имеют две и более квартиры
17.10.2019 13:44 — Разное | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
Более 220 тыс. белорусов имеют две и более квартиры, сообщил сегодня на пресс-конференции начальник главного управления налогообложения физических лиц Министерства по налогам и сборам Михаил Рассолько, передает корреспондент БЕЛТА.
"В Беларуси более 220 тыс. граждан, у которых на праве собственности две и более квартиры. В Минске их наибольшее количество - свыше 67 тыс. В областях - в среднем от 20 тыс. до 28 тыс. человек, только в Гомельской области несколько больше - 35 тыс.", - сказал Михаил Рассолько.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Более 220 тыс. белорусов имеют две и более квартиры, сообщил сегодня на пресс-конференции начальник главного управления налогообложения физических лиц...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)