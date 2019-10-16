Источник материала: Виртуальный Брест

Более 220 тыс. белорусов имеют две и более квартиры, сообщил сегодня на пресс-конференции начальник главного управления налогообложения физических лиц Министерства по налогам и сборам Михаил Рассолько, передает корреспондент БЕЛТА.





"В Беларуси более 220 тыс. граждан, у которых на праве собственности две и более квартиры. В Минске их наибольшее количество - свыше 67 тыс. В областях - в среднем от 20 тыс. до 28 тыс. человек, только в Гомельской области несколько больше - 35 тыс.", - сказал Михаил Рассолько.