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Срок уплаты налога на землю и недвижимость истекает 15 ноября

17.10.2019 13:44 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

Срок уплаты налога на землю и недвижимость истекает 15 ноября, сообщил сегодня на пресс-конференции начальник главного управления налогообложения физических лиц Министерства по налогам и сборам Михаил Рассолько, передает корреспондент БЕЛТА.

Срок уплаты налога на землю и недвижимость истекает 15 ноября

"Осталось меньше месяца до 15 ноября - срока уплаты физическими лицами налога на недвижимость и платежей за землю. Хотелось бы напомнить о необходимости своевременно и в полном объеме уплатить причитающиеся суммы налога", - сказал Михаил Рассолько.

В Беларуси на учете в налоговых органах состоят почти 3 млн физических лиц, которые владеют либо пользуются объектами недвижимости. "Из них чуть меньше половины граждан имеют право на льготы, соответственно, налоги им не исчисляют и извещение на уплату не направляют. Большинство льготников - пенсионеры", - отметил начальник главного управления.

 
 
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  Срок уплаты налога на землю и недвижимость истекает 15 ноября, сообщил сегодня на пресс-конференции начальник главного управления налогообложения физических...
 
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