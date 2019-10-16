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Житель Ганцевичского района получил ожоги от паяльной лампы
17.10.2019 13:44 — Разное | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
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Инцидент произошел 16 октября около 11.30 в деревне Раздяловичи. По предварительной информации, 45-летний сельчанин решил во время ремонта воспользоваться паяльной лампы. При регулировке подачи топливной смеси произошел выброс легковоспламеняющейся жидкости. Бензин попал на одежду и загорелся. В результате мужчина получил термические ожоги лица, шеи, обеих кистей рук (14% тела).
В больницу пострадавшего доставила бригада скорой медицинской помощи, которую вызвали родственники.
Имущество и строения огнем не повреждены. РОЧС проводит проверку.
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В Ганцевичском районе выясняют обстоятельства травмирования местного жителя паяльной лампой, сообщили БЕЛТА в Брестском областном управлении МЧС. Инцидент...
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