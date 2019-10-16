ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Фотофакт: в Бресте открылся пункт самовывоза интернет-магазина «Милочка Добрынина»

17.10.2019 13:44 — Разное | Виртуальный Брест  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Виртуальный Брест

На днях в Бресте мы обнаружили пункт самовывоза «Милочка Добрынина», который расположился на ул. Гоголя, 83. Нам стало интересно, что скрывается за этим нетипичным названием.

Фотофакт: в Бресте открылся пункт самовывоза интернет-магазина «Милочка Добрынина»

Google рассказал следующее: «Милочка Добрынина» – это интернет-магазин одежды и обуви, который реализует товары с доставкой в 27 городах Беларуси. В некоторых из них присутствуют пункты самовывоза, оформленные в формате магазина в привычном для нас понимании. Наш Брест попал в число городов, где созрела необходимость создания такого пункта в силу увеличения объема заказов.

Фотофакт: в Бресте открылся пункт самовывоза интернет-магазина «Милочка Добрынина»

Следующий шаг. Ныряем на сайт milochka-dobrinina.by, видим огромный каталог продукции для женщин, мужчин и детей, товар представлен с ценами, подробным описанием и фото.

Отдельно хочется отметить цены: обувь – от 7 до 33 рублей, майки - от 13 до 26 рублей, юбки – от 14 до 24 рублей, сумки – от 13 до 28 рублей. Модели незаурядные.

Фотофакт: в Бресте открылся пункт самовывоза интернет-магазина «Милочка Добрынина»

Фотофакт: в Бресте открылся пункт самовывоза интернет-магазина «Милочка Добрынина»

В общем, на 80 рублей можно собрать полноценный образ. Подобное ценообразование не значит, что товар ненадлежащего качества. Весь ассортимент регулярно проходит обязательную сертификацию.

Как мы уже упоминали выше, пункт самовывоза одновременно является просто магазином. Поэтому, забирая свой заказ, есть шанс нарваться на что-нибудь неплохое по мегавкусной цене.

Заходите на milochka-dobrinina.by и одевайтесь всей семьей! Соцсети: Вконтакте, Инстаграм.

Фотофакт: в Бресте открылся пункт самовывоза интернет-магазина «Милочка Добрынина»

Адрес: г. Брест, ул. Гоголя, 83

Время работы: с 11 до 19 часов

*На правах рекламы
ЧТУП «МД Магазин»
УНП 193097263

 
Теги: Брест
 
 
Ссылка на источник 61
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
  На днях в Бресте мы обнаружили пункт самовывоза «Милочка Добрынина», который расположился на ул. Гоголя, 83. Нам стало интересно, что скрывается за этим нетипичным...
 
Новости дня
Новости разные
 
«Молодёжь за безопасность» (Дзержинский район)
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

16.10.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
17.10.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Радзiма
Горецкий вестник
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2019 21.by
Яндекс.Метрика