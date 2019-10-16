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Фотофакт: в Бресте открылся пункт самовывоза интернет-магазина «Милочка Добрынина»
17.10.2019 13:44 — Разное | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
На днях в Бресте мы обнаружили пункт самовывоза «
Google рассказал следующее: «
Следующий шаг. Ныряем на сайт
Отдельно хочется отметить цены: обувь – от 7 до 33 рублей, майки - от 13 до 26 рублей, юбки – от 14 до 24 рублей, сумки – от 13 до 28 рублей. Модели незаурядные.
В общем, на 80 рублей можно собрать полноценный образ. Подобное ценообразование не значит, что товар ненадлежащего качества. Весь ассортимент регулярно проходит обязательную сертификацию.
Как мы уже упоминали выше, пункт самовывоза одновременно является просто магазином. Поэтому, забирая свой заказ, есть шанс нарваться на что-нибудь неплохое по мегавкусной цене.
Заходите на
Адрес:
Время работы: с 11 до 19 часов
*На правах рекламы
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