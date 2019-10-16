Фотофакт: в Бресте открылся пункт самовывоза интернет-магазина «Милочка Добрынина»

Источник материала: Виртуальный Брест

На днях в Бресте мы обнаружили пункт самовывоза « Милочка Добрынина », который расположился на ул. Гоголя, 83. Нам стало интересно, что скрывается за этим нетипичным названием.





Google рассказал следующее: « Милочка Добрынина » – это интернет-магазин одежды и обуви, который реализует товары с доставкой в 27 городах Беларуси. В некоторых из них присутствуют пункты самовывоза, оформленные в формате магазина в привычном для нас понимании. Наш Брест попал в число городов, где созрела необходимость создания такого пункта в силу увеличения объема заказов.





Следующий шаг. Ныряем на сайт milochka-dobrinina.by , видим огромный каталог продукции для женщин, мужчин и детей, товар представлен с ценами, подробным описанием и фото.

Отдельно хочется отметить цены: обувь – от 7 до 33 рублей, майки - от 13 до 26 рублей, юбки – от 14 до 24 рублей, сумки – от 13 до 28 рублей. Модели незаурядные.









В общем, на 80 рублей можно собрать полноценный образ. Подобное ценообразование не значит, что товар ненадлежащего качества. Весь ассортимент регулярно проходит обязательную сертификацию.

Как мы уже упоминали выше, пункт самовывоза одновременно является просто магазином. Поэтому, забирая свой заказ, есть шанс нарваться на что-нибудь неплохое по мегавкусной цене.

Заходите на milochka-dobrinina.by и одевайтесь всей семьей! Соцсети: Вконтакте , Инстаграм .

Адрес: г. Брест, ул. Гоголя, 83

Время работы: с 11 до 19 часов

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ЧТУП «МД Магазин»

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