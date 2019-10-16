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Брестчанам предлагают сдать неучтенное оружие типа пневматики или метательного типа

17.10.2019 13:44 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

В период с 2 по 30 сентября 2019 года в Брестской области проводился комплекс профилактических мероприятий направленных на предупреждение правонарушений с применением пневматического, метательного оружия и изделий, конструктивно сходных с данным видом оружия.

Брестчанам предлагают сдать неучтенное оружие типа пневматики или метательного типа


Мероприятие направлено на добровольную сдачу гражданами неучтенного оружия и непривлечение лиц, сдавших указанное оружие к ответственности.

В соответствии с абз.3 ст.14 Закона Республики Беларусь «Об оружии» от 13 ноября 2001 г. N 61-З (далее – Закон), пневматическое оружие с дульной энергией не более 7,5 Дж регистрации не подлежат и приобретаются без получения разрешения в органах внутренних дел.

На основании ст. 21 Закона, реализацию гражданского оружия и боеприпасов на территории Республики Беларусь вправе осуществлять юридические лица, имеющие специальное разрешение (лицензию).

Согласно ст.8 Закона, запрещено ношение и перевозка в населенных пунктах пневматического оружия в незачехленном виде, а также использование такого оружия в населенных пунктах вне стрелковых тиров, стрельбищ и стрелково-охотничьих стендов.

За незаконное ношение либо перевозку пневматического или метательного оружия предусмотрена административная ответственность по ст.23.46 КоАП Республики Беларусь и наложение штрафа в размере от восьми до десяти базовых величин с конфискацией предмета административного правонарушения.

Сотрудниками органов внутренних дел Брестской области совместно с представителями ИМНС, отделов торговли территориальных горрайисполкомов проведена отработка 153 торговых объектов (рынков, магазинов, ларьков) на предмет незаконной торговли данными изделиями.

По результатам мероприятий из оборота выведено 20 единиц пневматического оружия и конструктивно сходным с ним изделий. За нарушения правил оборота оружия привлечено к административной ответственности 6 граждан.

Неучтенное оружие можно сдать в любом отделе внутренних дел области.

Комментарий старшего инспектора по особым
поручениям УОПП УВД Геннадия Ксенды

 
 
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