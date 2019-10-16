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Специальная библиотека в гостях у Брестской ГО ОО «БелТИЗ»

17.10.2019 13:44 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

Библиотека - это информационная, культурная и просветительская организация. Специальная библиотека-филиал №12 ГУК «Брестская центральная городская библиотека им. А. С. Пушкина», которая в г. Бресте находится по адресу бульвар Космонавтов,120, является частью широкой сети учреждений культуры, важной составляющей системы. В то же время библиотека для слабовидящих выполняет функции по социальной реабилитации граждан с инвалидностью по зрению, входит в систему социальной защиты населения.

Специальная библиотека в гостях у Брестской ГО ОО «БелТИЗ»

Работа библиотеки направлена на удовлетворение различных информационных потребностей: и тех людей, кто не видит на протяжении всей жизни, и тех, кто потерял зрение в силу жизненных обстоятельств. Читателями библиотеки являются люди с инвалидностью по зрению, многие из которых являются членами Брестской городской организации ОО «БелТИЗ». Среди наиболее активных читателей библиотеки можно выделить Пожар Тамару, Смаль Надежду, Погорелову Ларису, Зданевич Нину, Шиманко Викторию.

В специальной библиотеке-филиале №12 для незрячих и слабовидящих насчитывается более 10 тысяч книг. Из них около 4 тысяч экземпляров - аудиовизуальные документы. Также в фонде библиотеки есть книги, напечатанные укрупненным шрифтом и рельефно-точечным шрифтом Брайля. Многие люди с инвалидностью по зрению пользуются устройствами для прослушивания озвученной литературы. Книги в звуковом формате, пожалуй, наиболее многообразны и востребованы.

Специальная библиотека в гостях у Брестской ГО ОО «БелТИЗ»

Работники специальной библиотеки-филиала №12 хорошо знают всех своих читателей. Люди с инвалидностью по зрению очень любознательные, у них очень сильное стремление познавать как можно больше. В специальной библиотеке-филиале №12 проходят различные мероприятия: встречи за круглым столом, культурно-досуговые мероприятия, выставки, концерты. Традиционно, работники библиотеки проводят выездные мероприятия в Брестскую городскую организацию общественного объединения «Белорусское товарищество инвалидов по зрению». Здесь людям с инвалидностью по зрению предоставляется возможность не только сдать в библиотеку прочитанную литературу, а взамен взять другую, но и пообщаться с друзьями, обсудить прочитанное.

Специальная библиотека в гостях у Брестской ГО ОО «БелТИЗ»

16 октября 2019 года таким выездным мероприятием, проходившим в конференц-зале Брестской ОО ОО «БелТИЗ», стал информационный час «Искусство жить наощупь». В этот день заведующая специальной – библиотекой филиалом № 12 Струченкова Татьяна Яковлевна рассказала об истории появления дня белой трости, поведала присутствующим о жизненных путях таких известных незрячих людей как Галилео Галилей, Гомер, Шекспир, Святая Матрона Московская, а также рассказала о Луи Брайле - создателе рельефно-точечного шрифта, благодаря которому незрячие люди всего мира могут читать и писать, работать на компьютере и играть на музыкальных инструментах по нотам. Также в этот день звучали стихи незрячих писателей Александра Стасюка, Аркадия Чауского, Эдуарда Асадова и Николая Островского.

Специальная библиотека в гостях у Брестской ГО ОО «БелТИЗ»

Библиотекарь Кричко Лилия Васильевна порекомендовала слабовидящим пользователям библиотеки, членам Брестской ГО ОО «БелТИЗ», познакомиться с творчеством известных белорусских незрячих писателей – Гавриила Шутенко, Николая Лукьянова, Виктора Кудлачева.

Специальная библиотека в гостях у Брестской ГО ОО «БелТИЗ»

Заведующая Струченкова Т.Я. ещё раз напомнила о видах специальной литературы, имеющейся в специальной библиотеке-филиале №12. Работники библиотеки приглашают всех желающих стать её читателями. Здесь каждому специалисты с удовольствием порекомендуют и подберут интересную книгу. Ведь книга – неотъемлемая часть жизни человека, и сегодня не существует эквивалента, способного полностью ее заменить. Именно для того, чтобы книга дошла до каждого читателя, и существуют специальные библиотеки для граждан с инвалидностью по зрению.

 
Теги: знакомства, Брест
 
 
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