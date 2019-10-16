Мнение экспертов: доля подделок и контрафакта на рынке автозапчастей по-прежнему высока

Источник материала: Виртуальный Брест

Как отмечали аналитики еще в 2018 году, белорусский рынок автозапчастей будет стабильно расти весь 2019-2020 год. За первую половину текущего года он вырос, но незначительно. При этом многие автозапчасти в Беларуси по-прежнему представлены контрафактом и подделками – это нездоровый тренд отечественного рынка, о котором не раз писали эксперты Avto.pro, интернет-платформы по торговле автомобильными комплектующими.





Как обстоят дела сегодня, а также о чем стоит помнить автолюбителям, вы узнаете в данном материале.

Нездоровые тенденции

В Беларуси зарегистрировано свыше 10 миллионов авто, причем около половины транспортных средств выпущены до 2007 года. Такой структурой автопарка объясняется высокий спрос на комплектующие для ремонта, ведь старые автомобили нужно часто обслуживать. При этом покупательская способность обычных водителей растет медленно. Фактически они вынуждены адаптироваться к меняющимся экономическим условиям, совершая следующие ошибки:

Затягивают ремонт авто до последнего;

Пользуются услугами сомнительных поставщиков;

Пользуются услугами частных мастерских и гаражных сервисов, которые не всегда располагают штатом опытных ремонтников;

Совершают покупки на авторазборках.

Эксперты отмечают, что рынок автомобильных комплектующих несмотря на общую экономическую нестабильность парадоксальным образом растет, причем активнее всех его занимают сомнительные производители и поставщики. Играя на желании водителей сэкономить, они продают товар крайне низкого качества.

Китай или оригинал

Автолюбители все чаще отдают предпочтение неоригинальным запчастям. Для европейского рынка свыше трети таких запчастей выпускается китайскими заводами. Страна производства не говорит о качестве изделий, если соблюдается несколько условий. А именно:

Производитель имеет хорошую репутацию;

Продукция предприятия попадает в страну честным путем;

В руки автолюбителя попадают фирменные изделия, а не подделки.

О последних двух условиях все чаще говорят крупные дистрибьюторы, владельцы магазинов и рыночные аналитики. Доля серого импорта на рынке автозапчастей Беларуси составляет 40%. О доле подделок говорить сложно, ведь она может составлять как треть рынка, так и незначительную его часть. При этом Китай выпускает наибольшее число запчастей-подделок среди остальных стран мира.





Внимание, подделка

Чтобы не нарваться на поддельную запчасть, автолюбителям стоит обращать внимание на ряд требований. Фирменный продукт имеет высокое качество исполнения: идеальную геометрию, отсутствие посторонних запахов, точную подгонку компонентов и т.п. Фирменная запчасть всегда имеет брендовую упаковку. При выборе запчастей нужно обращать внимание на защитные признаки, такие как голограммы, QR-коды, одноразовые защитные коды. Обратив внимание на перечисленные признаки, автолюбителю будет проще выявить подделку.