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В Минске начали обкатывать мини-электробус

17.10.2019 13:05 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Мини-версию белорусского электробуса обкатывают в Минске. Уже в октябре экспериментальный образец поставят заказчику, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.


Фото: СТВ

Его длина всего девять метров, что делает технику более маневренной. На одном заряде электробус сможет проехать почти 200 километров и перевезти до 75 пассажиров.

— Из особенностей могу отметить, что задняя ось тоже управляемая. То есть она тоже будет поворачиваться, и за счет этого маневренность этого электробуса улучшится. Попробовав эту технологию на этом электробусе, мы будем планировать внедрять ее и на других кузовах четвертого поколения для того, чтобы сохранить маневренность на уровне тех транспортных средств пассажирских, которые сейчас эксплуатируются, — рассказал директор научно-технического производственного центра «Белкоммунмаш» Олег Быцко.


Фото: СТВ

Но похоже, что эта модель не для Минска. Телеканал сообщает, что такие электробусы будут особенно востребованы в маленьких городах. Если говорить о зарубежном рынке, то новинкой уже заинтересовались в Грузии. В Тбилиси планируют поставить почти десяток маленьких электробусов.

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Теги: Минск
 
 
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Такая модель электробуса будет особенно востребована в маленьких городах. Новинкой уже заинтересовались в Грузии.
 
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