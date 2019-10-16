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Более 220 тыс. белорусов владеют более чем двумя квартирами

17.10.2019 13:17 — Разное | Аргументы и факты  
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Источник материала: Аргументы и факты

Более 220 тыс. белорусов владеют более чем двумя квартирами
shutterstock.com

Более 220 тыс. белорусов имеют две и свыше квартир, сообщил сегодня на пресс-конференции начальник главного управления налогообложения физических лиц Министерства по налогам и сборам Михаил Рассолько, передает БЕЛТА.

"В Беларуси более 220 тыс. граждан, у которых на праве собственности две и свыше квартир. В Минске их наибольшее количество - более 67 тыс. В областях - в среднем от 20 тыс. до 28 тыс. человек, только в Гомельской области несколько больше - 35 тыс.", - сказал Михаил Рассолько.

По его словам, количество владельцев двух и более квартир постоянно растет. "Еще несколько лет назад их было чуть больше 100 тыс. То есть примерно за пять лет произошел рост приблизительно в два раза, - отметил начальник главного управления. - Кстати, если у человека два жилых помещения в многоквартирных домах, это его право выбрать, по какому из них платить налог. Для этого надо обратиться в налоговый орган".

 

В Беларуси на учете в налоговых органах состоят почти 3 млн физических лиц, которые владеют либо пользуются объектами недвижимости. Из них почти половина имеет льготы в виде полного освобождения от уплаты имущественных налогов. "Наибольшее количество плательщиков имущественных налогов - в Минской области, так как там много садовых товариществ. Данные налоги предъявляются и уплачиваются по месту нахождения объекта, потому минчане, владеющие садовыми домиками, тоже увеличивают количество плательщиков в Минской области", - добавил Михаил Рассолько.

 
Теги: Минск
 
 
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Еще несколько лет назад их было чуть больше 100 тыс.
 
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