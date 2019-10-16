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VOKA покажет все этапы белорусского отбора «Миссис мира 2020»

17.10.2019 13:28 — Разное | БДГ  
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Источник материала: БДГ

Видеосервис VOKA 17 октября запустил новый реалити-проект: впервые в истории отечественного телевидения зрители смогут наблюдать за ключевыми событиями белорусского этапа мирового конкурса. На платформе уже доступен первый эпизод шоу с результатами кастинга в проект.

Второй выпуск, посвященный знакомству с участницами, VOKA представит 23 октября. Затем на протяжении еще трех эпизодов на видеосервисе будут показывать основные этапы кастинга, а гранд-финал отбора все желающие смогут увидеть в прямом эфире 10 ноября 2019 года.

«На VOKA мы представляем самый разнообразный, интересный и уникальный контент и знакомим пользователей видеосервиса с наиболее яркими и интересными событиями, которые происходят в нашей стране. Более того, мы стремимся не просто отражать актуальные тренды, но и в какой-то мере формировать их. Белорусский этап конкурса «Миссис мира 2020» дает нам прекрасную возможность показать и доказать, что в современном мире такие понятия как красота и привлекательность не ограничиваются внешними параметрами. Интеллект, активная жизненная позиция, неравнодушие к социальным проблемам и готовность их решать – эти качества конкурсанток смогут оценить как члены жюри, так и все зрители VOKA», – отметил заместитель генерального директора компании А1 по контенту и цифровым платформам Антон Бладик.

15 участниц белорусского этапа мирового конкурса «Миссис мира 2020» были отобраны из более чем 100 заявок по результатам заочного кастинга. Пройти его могли замужние женщины в возрасте от 18 до 47 лет. Два главных требования к претенденткам – белорусское гражданство и активная позиция: каждой участнице предстоит защитить свою идею социального проекта. Также приветствуется наличие детей и знание английского языка.

В ходе очных туров кастинга отобранным участницам предстоит выполнять различные задания. В конце каждого выпуска реалити-шоу будут покидать две из них. Кто окажется в финале, определит жюри, в состав которого войдут: Дарья Реут – вторая Вице-Миссис Мира 2017, национальный директор белорусского этапа мирового конкурса «Миссис Мира», Ольга Пасканная – организатор проекта, наставник и ведущая, Антон Бладик – заместитель генерального директора по цифровым платформам и контенту компании А1, Вадим Прокофьев – ресторатор, Татьяна Кейзерова – основатель интернет-портала о моде, красоте и стиле, мама пятерых детей. Они выберут 9 претенденток, но еще одну из выбывших участниц смогут вернуть в шоу зрители VOKA.

Победительница белорусского отбора отправится в конце ноября 2020 года в Лас-Вегас, где поборется с представительницами 50 других стран за титул «Миссис мира 2020».

Фото носит иллюстративный характер

 
 
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Видеосервис VOKA 17 октября запустил новый реалити-проект: впервые в истории отечественного телевидения зрители смогут наблюдать за ключевыми событиями...
 
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