ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Им сказали, что любят. Показываем фотографии людей до и после важных слов

17.10.2019 13:01 — Разное | СТВ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: СТВ

Фотографы запечатлели, как меняются люди, когда им признаются в любви. И это не обязательно вторая половинка. Друзья, дети и даже питомцы тоже приняли участие.

Один сайт знакомств решил выяснить, как любовь влияет на людей. Для этого в студию было приглашено несколько человек, которым сказали, что нужно просто сфотографироваться на портрет.

Когда обычные снимки были сделаны, включались видеозаписи, на которых людям признавались в любви. И они преображались.

Так выглядят невесты после свадебного макияжа. Фото до и после

Им сказали, что любят. Показываем фотографии людей до и после важных слов
Фото: instagram.com/mihnearatte

Им сказали, что любят. Показываем фотографии людей до и после важных слов
Фото: instagram.com/mihnearatte

Им сказали, что любят. Показываем фотографии людей до и после важных слов
Фото: instagram.com/mihnearatte

Им сказали, что любят. Показываем фотографии людей до и после важных слов
Фото: instagram.com/mihnearatte

Им сказали, что любят. Показываем фотографии людей до и после важных слов
Фото: instagram.com/mihnearatte

Им сказали, что любят. Показываем фотографии людей до и после важных слов
Фото: instagram.com/mihnearatte

Люди в материале: нет
 
Теги: сайт знакомств, знакомства
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Фотографы запечатлели, как меняются люди, когда им признаются в любви. И это не обязательно вторая половинка. Друзья, дети и даже питомцы тоже приняли участие. Один...
 
Новости дня
Новости разные
 
“Человек с белой тростью” пришел на Могилевщину
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

16.10.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
17.10.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Радзiма
Горецкий вестник
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2019 21.by
Яндекс.Метрика