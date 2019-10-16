|
Им сказали, что любят. Показываем фотографии людей до и после важных слов
Источник материала: СТВ
Фотографы запечатлели, как меняются люди, когда им признаются в любви. И это не обязательно вторая половинка. Друзья, дети и даже питомцы тоже приняли участие.
Один сайт знакомств решил выяснить, как любовь влияет на людей. Для этого в студию было приглашено несколько человек, которым сказали, что нужно просто сфотографироваться на портрет.
Когда обычные снимки были сделаны, включались видеозаписи, на которых людям признавались в любви. И они преображались.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Фотографы запечатлели, как меняются люди, когда им признаются в любви. И это не обязательно вторая половинка. Друзья, дети и даже питомцы тоже приняли участие. Один...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)