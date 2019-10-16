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Катастрофа в Шереметьево: названа основная причина гибели пассажиров

17.10.2019 13:05 — Разное | Ежедневник  
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Источник материала: Ежедневник

Катастрофа в Шереметьево: названа основная причина гибели пассажиров

Большинство пассажиров самолета SSJ100, загоревшегося при жесткой посадке в Шереметьево, погибли от дыма и огня, а не от удара. Об этом рассказал руководитель главного управления криминалистики СК России генерал-лейтенант юстиции Зигмунд Ложис.

Он уточнил, что опасные вещества поступали в воздух не только при горении топлива, но и от обшивки пластикового салона, и многие пассажиры просто не успели покинуть самолет, сообщает ria.ru.

"Все произошло очень быстро, большинство людей погибло в креслах, так и не успев отстегнуться, среагировать на происшедшее. Но это уже относится к компетенции следователя, ведущего уголовное дело, а не экспертов, поэтому давайте обойдемся без подробностей", — добавил он.

Напомним, катастрофа с Sukhoi Superjet 100 "Аэрофлота" произошла 5 мая. Пилоты самолета, вылетевшего из Москвы в Мурманск, из-за технических неполадок решили вернуться, однако сесть удалось только со второй попытки. При этом у машины подломились стойки шасси и загорелись двигатели. Огонь быстро распространился по хвостовой части, погиб 41 человек.

 
 
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Большинство пассажиров самолета SSJ100, загоревшегося при жесткой посадке в Шереметьево, погибли от дыма и огня, а не от удара. Об этом рассказал руководитель...
 
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