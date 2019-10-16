Цены от $1270 за метр: в Новой Боровой представили самый большой квартал с парком

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фото: Новая Боровая

В компании отметили, что району с момента основания 5 лет назад не хватало собственного городского парка, что в ближайшее время и будет исправлено. На всем протяжении района «Центральный парк» раскинется парк городского типа общей площадью около 5 футбольных полей. В парке будут общественные пространства, места отдыха, детские площадки, зоны для занятия спортом, велодорожки и много деревьев. В парке уже высаживаются взрослые деревья, но в полной мере его масштаб раскроется через 2-3 года.