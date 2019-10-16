«Пытался подкачаться, но становлюсь жилистым кощеем». Галыгин о своем ЗОЖ

Источник материала: Tut.by

Шоумен Вадим Галыгин стал заместителем председателя президиума Белорусской федерации панкратиона и смешанных боевых единоборств. GO.TUT.BY решил узнать, как продюсер, сценарист и ведущий связан с единоборствами — и какой у Галыгина личный ЗОЖ .





Из этого интервью вы узнаете:

какому спорту сейчас обучается Вадим;

какие белорусские продукты он возит в Россию и почему знает песни Коржа наизусть;

что шоумен хотел сказать, снявшись в клипе «8 сакавiка».

«Я пытался подкачаться — это выглядит ужасно»

— Не думал, что мое назначение станет поводом для новости, — смеется Вадим. — Я давно помогаю федерации развиваться. Сейчас буду делать это и официально, по большей части как специалист по связям с общественностью. Буду работать над тем, чтобы наших спортсменов узнавали в мире, чтобы единоборства становились популярнее в стране.

— Наверняка вы как-то лично связаны с единоборствами. Но об этом мало информации даже в вашем Instagram.

— Все мальчишки моего года рождения (1976 год. — Прим. TUT.BY) занимались единоборствами. Для меня это увлечение началось со школьной скамьи. Отец был военным. Когда мне исполнилось 7 лет, по долгу службы его со всей нашей семьей из родного Борисова перевели в Монголию. Спецификой проживания в военном городке было то, что все детишки — вне зависимости от возраста — занимались спортом. Помню, в военный городок приехал инструктор и открыл секцию: она объединяла несколько стилей, что-то среднее между самбо и дзюдо.

В Монголии, уверен Вадим, ему и привили любовь к физической активности. Утром весь городок от мала до велика играл в футбол, вечером — занимался на турниках и в секции. Новым витком в знакомствах с единоборствами стала учеба в Военной академии, где Галыгин изучал боевое самбо.

— Основные единоборства были на улице, частенько колошматили друг друга. Двор, районы — все дела. Нос до сих пор не исправляю на память, — смеется Вадим. — Профессионально же я занимался спортивным ориентированием, а позже отдал предпочтение футболу. На физкультуру стараюсь находить время и сейчас, хотя ее хватает — я весь день на ногах, никогда не сижу. А чтобы я лежал днем — такого вообще нет.

— А в выходные?

— У меня нет выходных, для меня это призрачное понятие. Есть этапы в жизни, когда нужно перевести дух, тогда я выбираюсь в отпуск с семьей, друзьями. И все равно это обычно выглядит как активный отдых. Например, каждый год по традиции ездим большой компанией кататься на горных лыжах.

Еще одно средство отдохнуть — футбол. Вадим играет за белорусскую команду звезд «Арт-Старс» на позиции полузащитника. Тренируется сразу в двух городах — Москве и Минске. Для этого даже завел несколько дежурных комплектов формы: «Если позвонили — взял тревожную сумку и помчался». Новая цель — обучиться хоккею.

— Раньше как: летом ты играешь в футбол, а зимой — в хоккей. На коньках мало кто умел кататься, мы бегали по снегу с клюшкой в высоких валенках, чтобы шайба больно не прилетала. Сейчас осваиваю коньки, чтобы выйти на лед и попробовать себя в роли хоккеиста.

В его случае, смеется Вадим, главное «не укататься».

— Я и так человек не очень плотный. Все говорят: «Ты дохлый, тощий». Пытался подкачаться, но это выглядит ужасно: масса не набирается — становлюсь жилистым кощеем. Мучил себя углеводами — ничего, организм все сжигает моментально. Я был толще только во время службы в Вооруженных силах: все эти каши, масло, макароны.

Москвичи просят привезти мортаделлу и березовый сок





20 лет шоумен живет между двумя городами — Минском и Москвой. Перелет часовой, но с дорогой в аэропорт и регистрацией приходится закладывать три часа.

— То же и с работой: в Москве, чтобы ее начать, еще надо куда-то добраться. Это не по-христиански, — смеется Вадим. — Но как только есть 3−4 дня — еду в белорусскую столицу, чтобы энергетически зарядиться. А Москва сжигает огромное количество времени, за это я ее недолюбливаю.

Распорядок дня Вадима зависит от текущих проектов. Если начат какой-то съемочный процесс, то на протяжении месяца-двух он просыпается в 05.30. Самое важное при таком графике — успеть выспаться.

— Спать надо уметь. Я не сплю меньше 7 часов, обязательно в темной и тихой комнате с плотно закрытыми шторами. Иногда устраиваю себе «sleep-туры», когда с семьей еду отдыхать. Но больше чем на три дня меня не хватает.

В питании у шоумена нет строгих диет, но есть полезные привычки. Например, Вадим практически не балует себя сладким — «переел, когда готовил в детстве торты». Спокойно относится к углеводным кашам и макаронам. Зато сам любит готовить мясо, рыбу, овощи.

— Я всеядный. Мне хорошо, когда ем то, что растет в наших широтах. Пробовал несколько раз поститься, но сам по себе понял: чувствую себя хуже. Тут не надо бояться брать грех на душу — каждому свое. И я честно думаю, что вегетарианство не совсем для нас. В странах, откуда это пришло, много заменителей мяса — овощей, фруктов, корнеплодов, трав, которые дают нужный белок, а у нас — нет.

Друзья и коллеги из Москвы любят белорусские продукты. В списке стратегических — колбасы (и особенно мортаделла), конфеты по ГОСТам и березовый сок.

— Странно, конечно, везти в Россию сок — там березки хваленые, давно бы могли сделать какой-нибудь бренд «Безруков».

Вадим вообще часто пропагандирует все белорусское — не только продукты. Он фанат БАТЭ, поддерживает всех белорусов, которые работают в России — «Би-2», Риту Дакоту и других, ходит с детьми на концерты Макса Коржа.

— Я рад тому, что он мой соотечественник. Он ведет молодой народ в правильном направлении. Дочке 19, племяннику 16, младшему сыну 8. Они все песни Макса знают наизусть. Жена Оля тоже. Я — благодаря сыну Вадиму Галыгину-младшему, он помогает держать связь с молодежной культурой. От него узнаю, какие тренды в интернете, что такое «зашквар», «дичь» и так далее.

Надоели рейтинги про то, кто больше «бухает»

Шоумен признается: в 43 худощавое телосложение не дает возможности забивать на спорт без оглядки на фигуру. Например, если долго не заниматься — может появиться живот. И справиться с ним помогают физические нагрузки. Но все же в его мире ЗОЖ и тренировки — это не одно и то же.

— То, что сейчас преподносится как здоровый образ жизни, в моей юности было стремлением быть подтянутым молодым человеком. В советской системе образования это было само собой разумеющимся. Тогда были нормы ГТО, все молодые люди шли в армию и не было желания откосить. Наоборот, если молодой человек не был в армии, окружающие думали: «О, не взяли, что-то не то».

Галыгину нравится, что молодежь начинает заботиться о здоровье — не курит, не употребляет алкоголь. Сам он в армейское время курил, но давно бросил. За жизнь усвоил основное правило — не переусердствовать. Особенно с образом жизни.

— Мне дважды ставили диагноз хроническое переутомление. Отправляли отдыхать на месяц. Где ж я вам возьму месяц, когда у меня и трех дней нет? Ответ был один: «Выбирайте либо такой график, либо здоровье».





Мера, по мнению Вадима, особенно важна в употреблении алкоголя. По этому поводу свою позицию автор выразил в клипе «8 сакавiка» , который вызвал жаркие споры в белорусских соцсетях.

— Клип понравился подавляющему большинству именно той остротой, которая в нем зашита. Я обратил внимание на тотальное пьянство, которым страдает население нашей страны и той же России. Все время кто-то составляет рейтинг, кто больше бухает — молдаване, белорусы, россияне. Это беда нации. Половина жестких преступлений совершается «по синьке». Алкогольное опьянение притупляет сознание и двигает людей на сомнительные подвиги. До сих пор в сознании людей за вопросом: «А что, ты не пьешь?» — идет вопрос: «Что случилось?» Как будто ты вывалился из какой-то большой мафиозной структуры и подводишь всех пьющих.

Сам Вадим если и употребляет алкоголь, то в грамотных, по его мнению, количествах: может посмотреть футбол с пивом, выпить хорошего вина. По особому поводу — и белорусского самогона. По поводу спиртного в его компании даже есть традиция.

— Иногда на спор отказываемся от алкоголя на длительный срок — до полугода. Кто вдруг сорвался — делает себе татуировку «I am an alcoholic». Деньги не работают, только такая мотивация. Кстати, первый раз провел такой эксперимент, когда беременная жена сказала: «Вот хорошо вам, 9 месяцев не надо держаться».

«Для Comedy Club я старый дедушка»

Спорт и отказ от вредных привычек — все это помогает держать себя в форме для творчества и работы:

— Могу стихи написать или просто великолепные, или просто классные, или просто какие-то. Музыку пишу, как с альбомом «Леприконсов» получилось. Все говорят, продавать надо, но я не певец. А то потом скажут — еще и этот запел. Нравится — слушайте, не нравится — не надо.





Сейчас Вадим работает в продакш-компании, снимает программы для социальных сетей, телеканалов. Иногда играет в кино, ведет рекламные проекты. Говоря о работе, Галыгин обещает новый проект для ценителей его творчества. Но секретов пока не раскрывает.

— Почему вас нет в Comedy Club?

— Не появляюсь в программе, потому что мне сказать сейчас особо нечего. Если честно, мы изначально задумывали передачу так, чтобы со временем выпускать на сцену молодых. ТНТ — это молодежный канал, а я там старый дедушка. Молодежь должна смотреть на молодежь, она должна хотеть ее увидеть, потрогать.

— Помогает ли телевидение формировать моду на ЗОЖ?

— ЗОЖ не должен быть модой. Здоровье человека в его собственных руках, как и его личная гигиена. Чистить зубы, стричься — это же не ради моды. А телевидение очень жалко, его превратили в инструмент влияния на людей. Хотя я всегда считал, что это сфера развлечений и не надо перекладывать на него функцию воспитания.

А еще Вадим попросил добавить, что желает всем читателям TUT.BY здоровья, хорошего настроения (без которого невозможен ЗОЖ) и бодрой осени.

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