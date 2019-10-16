20 лет лишения свободы получил пинчанин, который угостил компанию наркотиками, в итоге один человек скончался

Источник материала: Пинский Вестник

В Пинске компания молодых людей решила хорошо провести время. Для остроты ощущений пинчане пустили в ход алкоголь и наркотики. Наркотические вещества ожидаемого эффекта не принесли: вместо эйфории у употреблявших — плохое самочувствие, вместо приятных воспоминаний — трагический исход.





В чём уникальность данного процесса?

На скамье подсудимых — неоднократно судимый пинчанин, 1993 г.р. В Российской Федерации он приобрел наркосодержащие вещества и угостил ими пятерых человек, впоследствии один из них скончался. В Пинском межрайонном отделе Следственного комитета корреспонденту «ПВ» пояснили, что статья 328 часть 5 Уголовного кодекса (УК) Республики Беларусь, а именно действия, повлекшие по неосторожности смерть человека в результате потребления им наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, возбуждается нечасто. Так, в Брестской области за последние пять лет по данной статье были единичные дела, которые направили в суд. Также обвиняемому инкриминируется статья 328 часть 2 УК (незаконный оборот наркотических средств). Этим объясняется пристальное внимание СМИ к данному процессу.

Обвиняемый Юрий (имена изменены по этическим соображениям) — молодой мужчина, имеющий за плечами непогашенную судимость по «наркотической» статье.















Спайсы, мет или всё-таки героин?

23 апреля компания молодых людей отдыхала в частном доме. Юноши и девушки веселились, употребляли спиртное. Приехал туда и Юра — навестить знакомого. Молодые люди решили, что для поднятия настроения можно попробовать что-то покрепче алкоголя. В компании было восемь человек, пять из них решили употребить наркотики.

Всей пятерке в тот день стало плохо: открылась рвота, появились слабость, апатичность. По показаниям свидетелей, какие конкретно наркотики привез обвиняемый, они точно не знали. Однако молодых людей этот факт никак не смутил.

Примечание редакции: как нам стало известно, обвиняемый употреблял наркотики до встречи с компанией, ему было плохо. Соответственно, сознавал, какую опасность данные вещества несут. Ребята не знали, что они употребляли чистый наркотик — методон.

Смертельная дозировка для людей, которые не являются наркозависимыми, незначительная — около 50 мг. Пинчане принимали его от 20 мг до 60 мг. К слову, передозировки данным наркотиком не редки. Однако смертельные случаи чаще регистрируются в других странах, нежели в Беларуси.

Судья зачитал показания одного из свидетелей:

- Когда Юра достал данное вещество, девушка из компании поинтересовалась, что это может быть, и предположила, что спайсы. Лично я подумал, что обвиняемый принес синтетический героин. Кто-то спросил Колю, впоследствии умершего, подействовало ли на него вещество. Тот ответил, что ничего не почувствовал. Все решили немного подождать, подействует ли наркотик. Через какое-то время Юра сказал, что принес что-то наподобие мета (от редакции: мет — это метамфетамин).















«Курили, нюхали, клали под язык»

Потом обвиняемый ушел встречать девушку, какую-то часть наркотиков он оставил в беседке. Парню, который впоследствии умер, стало очень плохо: его сильно рвало и клонило в сон. По словам свидетелей, молодой человек употреблял вещество около трех раз.

- Наркотики курили, нюхали и клали под язык, — рассказал на заседании один из свидетелей. — По составу запрещенные вещества были похожи на кристаллы крупной соли.

Девушка обвиняемого на суде отметила, что не знала о криминальном прошлом Юры и о том, что он был тесно связан с наркотиками. Она говорила, что его поведение в тот день было странным.

Также судьей были зачитаны показания одного из свидетелей, который выехал за границу:

- Когда мы находились в частном доме в беседке Юра достал какое-то вещество, сказал, что это мет, и что эффект от него такой же, как от героина. Я про себя мысленно ругал обвиняемого и других двух знакомых (который проходят по делу как свидетели) за то, что они делают с судьбами других ребят, особенно девчонок (прим. автора: в компании находились как парни, так и девушки). После употребления мне сало плохо. Диме, погибшему также было нехорошо, однако он продолжил употреблять наркотик. Его стало клонить на сон, мы предположили, что ему нужно отдохнуть.

Николаю потом пытались оказать помощь самостоятельно, после этого его доставили домой к родителям. Когда парня не удалось привести в чувство, помочь попросили знакомого медицинского работника. Однако все тщетно: молодой человек уже был без сознания, дыхание было затруднено. Родные вызвали «скорую». На момент ее прибытия состояние парня было стабильно тяжелое, он впал в кому, в салоне автомобиля ему резко стало плохо, проводились реанимационные действия, врачам удалось запустить сердцебиение. Юноша был доставлен в реанимационное отделение, где спустя две недели скончался.

Согласно экспертизе, смерть наступила от отравления методоном, осложнившегося развитием полиорганной недостаточности. Также на руках и под ногтями погибшего был обнаружен мефедрон.

В последнем слове обвиняемый отметил:

— Прежде всего, я хочу попросить прощения у родственников погибшего Николая. Мне очень жаль, что все так произошло. Я полностью признаю свою вину и готов понести за содеянное заслуженное наказание. Я также хочу извиниться перед моей мамой и родными за испытания, которые им пришлось пережить.

В среду, в 12.00, судом Пинского района и города Пинска Юрий был признан виновным по статье 328 часть 2, а также по статье 328 часть 5 Уголовного кодекса Республики Беларусь. Мужчине назначено наказание виде лишения свободы сроком на 20 лет с отбыванием в исправительной колонии в условиях строгого режима. Приговор может быть обжалован и опротестован в течение 10 дней со дня его провозглашения.





За судебным процессом следила Наталья ЛЕШКЕВИЧ

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