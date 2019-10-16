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Актриса Елена Ксенофонтова раскритиковала памятник на могиле Марьянова
17.10.2019 13:50 — Разное | Аргументы и факты
Источник материала: Аргументы и факты
Актриса Елена Ксенофонтова, известная по сериалу «Кухня», раскритиковала памятник, установленный на могиле актера Дмитрия Марьянова. Свое мнение она высказала в видео, опубликованном в Instagram.
«Вот родственники поставили пошлый памятник не любви, а абсолютного равнодушия и даже какой-то неприязни к этому человеку. Дима был православным христианином. Нельзя было допустить, чтобы на памятнике не было креста (нет, он есть). Но крест, заполненный радугой — это омерзительно», — заявила Ксенофонтова.
Марьянов скончался 15 октября 2017 года. Одной из самых известных его работ стала роль в фильме «Выше радуги».
Недавно Следственный комитет РФ назвал официальную причину смерти актера. По данным ведомства, он умер от сквозного разрыва задней стенки левой общей подвздошной вены с образованием массивной кровопотери. При этом следователи уверены, что артиста можно было спасти, если бы его вовремя отправили в больницу.
Жена Марьянова Ксения Бик заявила, что виновные в смерти ее мужа должны понести ответственность в рамках закона.
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Свое мнение она высказала в видео, опубликованном в Instagram.
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