Актриса Елена Ксенофонтова раскритиковала памятник на могиле Марьянова

Актриса Елена Ксенофонтова, известная по сериалу «Кухня», раскритиковала памятник, установленный на могиле актера Дмитрия Марьянова. Свое мнение она высказала в видео, опубликованном в Instagram.

«Вот родственники поставили пошлый памятник не любви, а абсолютного равнодушия и даже какой-то неприязни к этому человеку. Дима был православным христианином. Нельзя было допустить, чтобы на памятнике не было креста (нет, он есть). Но крест, заполненный радугой — это омерзительно», — заявила Ксенофонтова.

Марьянов скончался 15 октября 2017 года. Одной из самых известных его работ стала роль в фильме «Выше радуги».

Недавно Следственный комитет РФ назвал официальную причину смерти актера. По данным ведомства, он умер от сквозного разрыва задней стенки левой общей подвздошной вены с образованием массивной кровопотери. При этом следователи уверены, что артиста можно было спасти, если бы его вовремя отправили в больницу.

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