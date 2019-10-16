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Актриса Елена Ксенофонтова раскритиковала памятник на могиле Марьянова

17.10.2019 13:50 — Разное | Аргументы и факты  
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Источник материала: Аргументы и факты

Актриса Елена Ксенофонтова раскритиковала памятник на могиле Марьянова
Фото из открытых источников

Актриса Елена Ксенофонтова, известная по сериалу «Кухня», раскритиковала памятник, установленный на могиле актера Дмитрия Марьянова. Свое мнение она высказала в видео, опубликованном в Instagram.

«Вот родственники поставили пошлый памятник не любви, а абсолютного равнодушия и даже какой-то неприязни к этому человеку. Дима был православным христианином. Нельзя было допустить, чтобы на памятнике не было креста (нет, он есть). Но крест, заполненный радугой — это омерзительно», — заявила Ксенофонтова.

Марьянов скончался 15 октября 2017 года. Одной из самых известных его работ стала роль в фильме «Выше радуги».

Недавно Следственный комитет РФ назвал официальную причину смерти актера. По данным ведомства, он умер от сквозного разрыва задней стенки левой общей подвздошной вены с образованием массивной кровопотери. При этом следователи уверены, что артиста можно было спасти, если бы его вовремя отправили в больницу.

Актриса Елена Ксенофонтова раскритиковала памятник на могиле Марьянова
Следствием установлено. Кто не дал спасти актера Дмитрия Марьянова?
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Жена Марьянова Ксения Бик заявила, что виновные в смерти ее мужа должны понести ответственность в рамках закона.

 
 
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Свое мнение она высказала в видео, опубликованном в Instagram.
 
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