Лукашенко: Более близкой страны, чем Россия, у нас нет

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Регионы помогают укреплять отношения между Беларусью и Россией. Об этом белорусский президент Александр Лукашенко сказал на встрече с губернатором Новгородской области России Андреем Никитиным в Минске.

«Нам нельзя потерять друг друга ни в коем случае. Что, у вас есть более близкий союзник, чем Беларусь? Нет. Более близкой страны, чем Россия, у нас тоже нет», – сказал глава государства.

В прошлом году товарооборот между Беларусью и Новгородской областью России составил почти сто миллионов долларов. Белорусы поставляют продукцию легкой промышленности и продукты питания. Из Новгородской области импортируют стройматериалы.