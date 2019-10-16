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Лукашенко: Более близкой страны, чем Россия, у нас нет
17.10.2019 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Регионы помогают укреплять отношения между Беларусью и Россией. Об этом белорусский президент Александр Лукашенко сказал на встрече с губернатором Новгородской области России Андреем Никитиным в Минске.
В прошлом году товарооборот между Беларусью и Новгородской областью России составил почти сто миллионов долларов. Белорусы поставляют продукцию легкой промышленности и продукты питания. Из Новгородской области импортируют стройматериалы.
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Белорусский президент Александр Лукашенко провел встречу с губернатором Новгородской области России Андреем Никитиным.
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