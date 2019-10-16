В США рассказали, что американская армия будет делать на крупнейших военных учениях в Европе

Источник материала: Tut.by

Военные США раскрыли подробности учений «Defender Europe», которые пройдут в 2020 году и станут крупнейшими маневрами американской армии в Европе за 25 лет. В них примут участие больше 20 тысяч солдат и столько же единиц техники, отправленной из США. Еще 13 000 единиц техники будет задействовано из запасов, которые оставались в Европе, пишет defence-blog.



Фото: defence-blog.com

Целью учений Defender (в Европе будет только первое из них — остальные пройдут в других регионах) военные ставят отработать новую национальную стратегию — согласно ей, основными противниками США являются Россия и Китай, действующие в тесном согласии.

В «Defender Europe» будут представлены солдаты США из пяти дивизий — 1-й кавалерийской, 82-й воздушно-десантной, 1-й бронетанковой, 1-й и 3-й пехотных. Также примут участие формирования Национальной гвардии из 11 штатов и семь подразделений резерва.

На первом этапе военные будут переброшены в Европу, для них в Бельгии и Германии будет подготовлена матчасть.

На втором этапе в Грузии высадятся подразделения быстрого реагирования 82-й воздушно-десантной дивизии.

Затем военные развернут командные пункты, которые будут координировать действия разбросанных по всей Европе подразделений.

Четвертый этап предполагает переправу через реки и морской десант, пятый — передислокацию объединенных сил. Всего военным США предстоит пройти 4000 километров, учения развернутся в 10 странах Европы.