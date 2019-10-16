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«Мы противники сильно высоких цен». На Революционной открылось паназиатское neo bistro

17.10.2019 13:55 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Вчера на улице Революционной, 28 открылось заведение «Умами». Проект запустился на месте «Дельбара» и принадлежит тому же владельцу, что и ресторан «Дом» и терраса «Двор». Показываем новое место, которое позиционируется как neo bistro, и рассказываем, что такое вкус умами. Цены по традиции прилагаем.


Открыли новое заведение общепита в Минске и хотите, чтобы о нем написали? Пишите на afisha@tutby.com с пометкой «Новое заведение». Это бесплатно.

Neo bistro заработало на месте «Дельбара». Почему решили закрыть предыдущий проект? Ресторатор Сергей Миргородский поясняет, что бар был специфическим, а белорусы сегодня не очень любят помпезность.

— К тому же, мы противники сильно высоких цен и, наверное, мы не очень умеем работать с очень дорогой публикой. Более того, за время ремонта улицы Революционной о «Дельбаре» подзабыли, а на Зыбицкой открылось много мест, которые перетащили внимание на себя, — рассказывает собеседник.



Вместо бара решили открыть более демократичное заведение. Бренд-шеф проекта Андрей Карпович как раз съездил на стажировку в гастробар DUO в Санкт-Петербург и, вдохновленный, предложил сделать рыбный ресторан.

— Я бы сказал, что у нас паназиатское neo bistro рыбной направленности, но в меню есть и мясные блюда.


Название — «Умами» — слово обозначающее пятый вкус. Если объяснять кратко, то по одной из концепций существует не четыре вкуса (кислый, соленый, горький, сладкий), а пять. Пятый — как раз умами, который в натуральном виде содержится, например, в трюфеле и соленых арбузах, кислой капусте. Многие говорят, что умами — это, скорее, не вкус, а послевкусие, которое нужно научиться улавливать.

— Любое гурманское блюдо по структуре должно обязательно содержать и тающую, и хрустящую составляющую. А по вкусам из пяти известных в нем должно быть минимум три. И наше название говорит о том, что мы в каждом нашем блюде мы предлагаем как минимум три вкуса и как минимум две составляющие, — комментирует ресторатор.


Некоторые цены из меню

Роллы: лосось с авокадо — 7 рублей, тунец спайси — 7 рублей, филадельфия — 11 рублей, калифорния с крабом — 14 рублей, сибас с трюфельным соусом и кунжутом кимчи — 11 рублей, гребешок с лососем и тобико — 12 рублей.

Другие блюда: севиче с креветкой, манго и миндалем — 12 рублей, суп Том Ям с креветкой — 14 рублей, булочка бао с цыпленком — 7 рублей, тартар из говядины, трюфеля и мусса из пармезана — 10 рублей, тартар из лосося и авокадо — 12 рублей, креветки темпуа с васаби — 10 рублей, бриошь с крабом и кукурузным айоли — 15 рублей, поке с лососем и муссом васаби — 12 рублей, чизкейк с манго и маракуйей — 5 рублей.


Заведение пока работает в тестовом режиме с 18.00 до 00.00 (предположительно до конца этой недели). В будущем время работы изменится, двери будут открыты с 12.00 до 00.00 в будни и до 02.00 в пятницу и субботу.

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Теги: Минск
 
 
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Вчера на улице Революционной, 28 открылось заведение «Умами». Проект запустился на месте «Дельбара» и принадлежит тому же владельцу, что и ресторан «Дом» и терраса...
 
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