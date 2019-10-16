Евросоюз и Великобритания достигли соглашения по Brexit

Источник материала: Ежедневник





Переговорщики ЕС и Великобритании после более двух суток непрерывных переговоров достигли договоренности "по дополнительному протоколу о Северной Ирландии и политической декларации, которые дополнят соглашение о выходе Великобритании из ЕС".

Об этом написал в Twitter глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер.

Когда есть политическая воля, будет и соглашение, и у нас оно есть, - добавил он. - Это справедливое и сбалансированное соглашение для ЕС и Великобритании, оно свидетельствует о нашей приверженности поиску решений".

В тексте письма Юнкера к главе Европейского совета Дональду Туску, которое приложено к этой записи, содержится следующее разъяснение: "Переговорщики достигли в четверг договоренности по доработанному дополнительному протоколу об Ирландии и Северной Ирландии и по тексту политической декларации (они дополнят соглашение о выходе Великобритании из ЕС - прим. ТАСС ). Еврокомиссия уже утвердила эти договоренности, премьер-министр Великобритании также сообщил, что утвердил их сегодня [в четверг]".

В связи с этим Юнкер призвал лидеров глав государств ЕС, которые соберутся на саммите в Брюсселе через пять часов, также одобрить это соглашение. "Это позволит завершить процесс Brexit и, наконец, приступить к обсуждению будущих отношений сотрудничества ЕС и Великобритании", - заявил Юнкер.

В соответствии с нормами Евросоюза окончательный выход Великобритании из сообщества должен был произойти 29 марта 2019 года, то есть через два года после подачи соответствующего письменного уведомления. Однако депутаты Палаты общин британского парламента трижды отклоняли проект соглашения об условиях Brexit, достигнутого Брюсселем и правительством во главе с Терезой Мэй. В итоге ЕС согласился перенести Brexit сначала на апрель или май, затем - на 31 октября, а Мэй была вынуждена подать в отставку, не сумев вывести ситуацию из тупика.

Сменивший ее на посту премьер-министра Борис Джонсон настаивает на том, что страна не будет просить Брюссель о новых отсрочках и должна покинуть Евросоюз не позднее 31 октября. При этом он требует смягчить условия соглашения с Брюсселем для королевства, угрожая в противном случае выходом без соглашения, против чего продолжает выступать большая часть депутатов британского парламента.