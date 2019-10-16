Физики и лирики, активисты и романтики: кто мечтает стать дебютантом «Венского бала с А1 в Купаловском»?

Прием заявок от желающих стать дебютантами первого «Венского бала с А1 в Купаловском» завершен. Теперь бальному комитету предстоит отобрать 200 участников очного этапа кастинга.

Сделать это будет не так просто: программисты-байкеры и инженеры-энергетики, воспитатели и врачи-анестезиологи, модели Национальной школы красоты и лауреаты международных музыкальных конкурсов, романтичные поклонницы творчества Джейн Остин и фанаты Макса Коржа — на «Венский бал с А1 в Купаловском» мечтают попасть все! Мы отобрали из более 600 анкет несколько необычных историй и делимся с вами своими находками.

Большинство желающих попасть на бал – девушки. Очутиться в сказке, почувствовать себя принцессой в красивом платье и ловить на себе восхищенные взгляды галантных кавалеров – так многие из них описывают мотивы, побудившие их подать заявку на роль дебютантки. Но не стоит думать, что и в реальной жизни наши героини посвящают все свое свободное время мечтам и принцах! Вместо этого они учатся (55,6% кандидатов — студенты белорусских ВУЗов), занимаются музыкой, танцами, спортом — кто-то на любительском уровне, а кто-то и на профессиональном, — а свободное время стараются занять посещением выставок, спектаклей, концертов и прочих культурных событий. Умеют отличать Мане от Моне, знают, кто такой Бэнкси, ездят как на арт-, так и на рок-фестивали — словом, имеют кругозор, далеко выходящий за пределы Instagram.

Среди претендующих на статус дебютанток «Венского бала с А1 в Купаловском» есть пятикратный лауреат спецфонда Президента по поддержке одаренных учащихся и студентов, неоднократный лауреат международных музыкальных конкурсов по фортепиано (один из которых, к слову, проходил в австрийском Зальцбурге – то есть почти на родине венских балов), несколько волонтеров UNICEF… Небезразлична потенциальным дебютантам и тема спорта: так, одна из девушек в 2020 году поедет в Лондон в качестве волонтера предстоящих Олимпийских игр, другая была личным ассистентом президента ЕОК Янеша Косьянчича на прошедших этим летом в Минске II Европейских играх.

Среди молодых людей, которые проявили интерес к балу, настоящих принцев не нашлось — в отличие от настоящих военных (свои анкеты прислали сразу несколько офицеров Вооруженных сил Республики Беларусь) и людей, так или иначе интересующихся военно-исторической тематикой (например, есть в их числе участник исторических реконструкций по эпохе Наполеоновских войн). Бал интересен в равной степени представителям творческих и технических профессий – от настоящих и будущих программистов и инженеров до звукорежиссеров и журналистов. А один молодой человек честно признался, что для него участие в «Венском бале с А1 в Купаловском» – возможность покорить сердце любимой девушки, которая уехала учиться в Вену.

Напомним, что «Венский бал с А1 в Купаловском» состоится 14 декабря. Организуют событие компания А1 и Национальный академический театр имени Янки Купалы при участии Посольства Австрии в Беларуси. В качестве дебютантов на балу смогут присутствовать молодые люди в возрасте от 18 до 26 лет и девушки в возрасте от 16 до 23 лет, которых бальный комитет отберет для торжественного открытия праздника. А сам бал можно будет увидеть бесплатно в прямом эфире на платформе VOKA.