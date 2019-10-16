Слуцкий лесхоз приглашает принять участие в акции «Чистый лес»

Источник материала: Слуцк Город

19 октября во всех лесхозах Министерства лесного хозяйства Республики Беларусь проводится добровольная акция под девизом «Чистый лес», призванная содействовать наведению порядка в лесном фонде, благоустройству лесов, привлечению внимания общественности к теме бережного отношения к лесам Беларуси, сообщает Слуцкi край со ссылкой на ГЛХУ «Слуцкий лесхоз».





Организации, население желающие принять участие в акции на территории ГЛХУ «Слуцкий лесхоз», могут обратиться в структурные подразделения ГЛХУ «Слуцкий лесхоз» для определения места работ по следующим телефонам: