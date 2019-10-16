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В пятницу пройдёт фестиваль КВН на Кубок председателя Слуцкого райисполкома
17.10.2019 — Разное | Слуцк Город
Источник материала: Слуцк Город
18 октября состоится открытый фестиваль КВН на Кубок председателя Слуцкого районного исполнительного комитета,
Участие примут команды: «СырОк» (Слуцкий сыродельный комбинат), «Нахлебники» (Слуцкий хлебозавод), «Консервы» (Слуцкий государственный колледж), «Люди в белых халатах» (Слуцкая центральная районная больница), «Социал и К°» (управление по труду, занятости и социальной защите Слуцкого райисполкома), «КМТС» (управление по образованию Слуцкого райисполкома).
Место проведения: Слуцкий городской дворец молодежи (ул. Головащенко, 6).
Начало – в 17.30. Вход свободный.
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18 октября состоится открытый фестиваль КВН на Кубок председателя Слуцкого районного исполнительного комитета, сообщает «Слуцкий край». Место проведения: Слуцкий...
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