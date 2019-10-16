|
Вике и Милене важно начать лечение как можно быстрее!
17.10.2019 14:22 — Разное | Аргументы и факты
Источник материала: Аргументы и факты
Среди подопечных
Чтобы государство могло закупить дорогостоящие препараты для ограниченного круга пациентов, приходится очень долго ждать, так как индивидуальные закупки требуют соблюдения строгих процедур и времени. Фонд «Шанс» поддерживает детей с ЮРА в течение одного-двух лет, пока идет процедура государственной закупки лекарства, чтобы больным детям не приходилось оставаться без необходимого лечения в течение такого длительного срока.
Сейчас в дорогостоящем препарате Хумира нуждаются
Уважаемые благотворители, мы просим вашей помощи, чтобы Вика и Милена смогли начать лечение как можно быстрее!
О других способах оказания помощи можно узнать на сайте фонда
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В дорогостоящем препарате Хумира нуждаются Виктория Воронич и Милена Яцук. Обеим девочкам не подошла базисная терапия, а это значит, что сильные боли в суставах и...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)