Вике и Милене важно начать лечение как можно быстрее!

Среди подопечных благотворительного фонда «Шанс» много детей с тяжелым диагнозом «ювенильный ревматоидный артрит» (ЮРА). Детям с этим заболеванием государством предоставляется в первую очередь базисное лечение, которое подходит большинству пациентов. Однако есть группа детей, которые, к сожалению, не реагируют на базисную терапию, и единственным способом лечения для таких детей является терапия новейшими генно-инженерными препаратами, стоимость которых в разы превышает стандартное лечение.

Чтобы государство могло закупить дорогостоящие препараты для ограниченного круга пациентов, приходится очень долго ждать, так как индивидуальные закупки требуют соблюдения строгих процедур и времени. Фонд «Шанс» поддерживает детей с ЮРА в течение одного-двух лет, пока идет процедура государственной закупки лекарства, чтобы больным детям не приходилось оставаться без необходимого лечения в течение такого длительного срока.

Сейчас в дорогостоящем препарате Хумира нуждаются Виктория Воронич и Милена Яцук . Обеим девочкам не подошла базисная терапия, а это значит, что сильные боли в суставах и ограничения в движениях продолжают преследовать Вику и Милену. Без должного лечения заболевание, помимо физической боли, приводит к нарушениям в работе внутренних органов, ухудшению зрения и задержке роста и развития детей. Стоимость годового курса лечения для каждой девочки составляет 31 547 белорусских рублей.

Уважаемые благотворители, мы просим вашей помощи, чтобы Вика и Милена смогли начать лечение как можно быстрее!

О других способах оказания помощи можно узнать на сайте фонда www.chance.by .